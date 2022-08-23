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العراق: مناصرو التيار الصدري يباشرون اعتصاما أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 10:28 صباحا
العراق: مناصرو التيار الصدري يباشرون اعتصاما أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد
متظاهرون أمام المجلس الأعلى في العراق. (الإنترنت).
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وسع مناصرو التيار الصدري اعتصامهم، الثلاثاء، إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، كما أفاد بيان صادر عن إعلام التيار الصدري، في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

وأفاد البيان بأن مناصري التيار «أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق» لائحة مطالب قاموا بتقديمها من بينها «حل البرلمان» و«عدم تسييس القضاء»، بحسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل، فيما أشارت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى أن المعتصمين باشروا نصب الخيام أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد.

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