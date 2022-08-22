ارتفاع ضحايا السيول والأمطار في السودان إلى 83 شخصا.. والجيش يدفع بآليات ثقيلة

القاهرة - بوابة الوسط

دفع الجيش السوداني، الإثنين، بآليات ثقيلة لمنطقة النيل الأبيض لسد الترع ومنع توسع الفيضانات التي غمرت مدنًا بأكملها وأغرقت العشرات وشردت الآلاف، الأمر الذي دفع بالسلطات لإعلان حالة الاستنفار والطوارئ.

وقبل ذلك أعلنت اللجنة الوطنية العليا لدعم المتضررين من السيول والأمطار، بدء تسيير قوافل الدعم الإنساني لولايات الجزيرة وكسلا وسنار والنيل الأبيض، بحسب «العربية نت».

وأعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الاستنفار والطوارئ بسبب كوارث السيول والأضرار التي طالت ست ولايات، مؤكدًا ضرورة استنفار الجهود لاستقطاب الدعم الداخلي والخارجي ومساعدة المتضررين من الأوضاع بهذه الولايات.

انهيار 40 ألف منزل

وأعلن الدفاع المدني في السودان، عن ارتفاع عدد ضحايا السيول والأمطار إلى 83 وانهيار أكثر من 40 ألف منزل.

وفي وقتٍ سابق، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا)، «تضرر أكثر من 25 ألف شخص ونزوح 2500 سوداني، جراء السيول والأمطار في محلية المناقل، وسط السودان». وأوضح المكتب في بيان، أنه «الأمطار الغزيرة والسيول تسببت في نزوح أكثر من 2500 شخص في محلية المناقل بولاية الجزيرة»، لافتاً إلى أنه «يحتمي النازحون في 4 مدارس حكومية وملعب بمدينة المناقل ويحتاجون للمأوى والغذاء والاحتياجات غير الغذائية والمياه».

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وذكر أن «استمرار الأمطار الغزيرة أثر على 17 قرية في محلية المناقل، كما أن 9 قرى مازالت محاطة بمياه السيول، وتضرر أكثر من 25 ألف شخص من هذه الكارثة في المنطقة». وأِشار إلى أن «المنظمات الإنسانية موجودة على الأرض لتقييم الوضع وتقديم المساعدات بمجرد أن تكون الطرق مفتوحة».

البرهان يتفقد المناطق المتأثرة بالسيول

في تلك الأثناء، تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، المناطق المتأثرة بالسيول في ولاية النيل الأبيض. ووجه البرهان بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وشدد على ضرورة العمل على معالجة كافة الترع والعقبات التي قد تتسبب في زيادة الضرر على المتأثرين بالسيول والأمطار بالولاية.

كما وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، بمواصلة الجهد الهندسي وتحريك معداته اليوم لإنشاء عبارات على طريق المناقل لنقل المواد الغذائية للمواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار.

وأثنى البرهان على الجهود الكبيرة التي قام بها أبناء الولاية لمواجهة ودرء آثار السيول والفيضانات بالمنطقة.

الفيضانات تغمر مدنًا بأكملها وتغمر العشرات وتشرد الآلاف. (الإنترنت)

الفيضانات تغمر مدنًا بأكملها وتغمر العشرات وتشرد الآلاف. (الإنترنت)