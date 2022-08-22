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قمة خماسية عربية بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات بالعلمين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 05:01 مساء
قمة خماسية عربية بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات بالعلمين
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى العلمين على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط. (أ ف ب)
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تعقد قمة خماسية عربية، الإثنين بمدينة العلمين المصرية المطلة على ساحل البحر المتوسط، وتجمع بين مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية المصرية أن «لقاء مرتقبًا يجمع بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات بالعلمين». وحتى الآن لم يعلن بشكل رسمي جدول اللقاء أو ما سيناقش من نقاط، وفق «فرانس برس».

القضية الفلسطينية.. والأوضاع في اليمن وليبيا
إلا أن القناة أشارت إلى تناول بعض القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وليبيا، فضلًا عن مناقشة تبعات الحرب الروسية-الأوكرانية على المنطقة. كما من المتوقع أن يتم التباحث حول موضوعات الأمن الغذائي والمائي في المنطقة.

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والأحد، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بمطار العلمين، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية.

تعزيز العمل العربي المشترك
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية». وأضاف: «تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية».

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها محمد بن زايد إلى مصر بعد تنصيبه رئيسًا لدولة الإمارات في مايو. وفي مارس عقد السيسي لقاءً ثلاثيًا جمعه مع محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، آنذاك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بجنوب سيناء، تناول تداعيات الحرب في أوكرانيا.

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