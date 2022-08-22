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الاحتلال الإسرائيلي يحذر «حزب الله» من «اندلاع حرب» حال الهجوم على حقل كاريش

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 04:18 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يحذر «حزب الله» من «اندلاع حرب» حال الهجوم على حقل كاريش
سفينة التخزين والإنتاج العائدة لشركة "إينرجان" والتي ستعمل على استخراج الغاز لصالح إسرائيل من حقل كاريش. (أ ف ب)
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حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الإثنين، «حزب الله» اللبناني من أن أي هجوم على حقل الغاز البحري الحدودي كاريش، قد يؤدي إلى حرب. 

وجاءت تصريحات غانتس فيما يخوض البلدان مفاوضات لترسيم الحدود البحرية منذ مدة. وتصاعد التوتر بين الجانبين في يونيو بعدما قامت إسرائيل باستقدام سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة «إنرجيان» ومقرها لندن، للعمل على استخراج الغاز من حقل «كاريش» الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بحسب «فرانس برس». 

اعتراض ثلاث مسيَّرات تابعة لـ«حزب الله»
وقوبلت الخطوة الإسرائيلية حينها بتهديدات من حزب الله. وفي الثاني من يوليو قالت إسرائيل إنها اعترضت ثلاث مسيَّرات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني كانت متجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه «المتوسط». 

وقال غانتس، الإثنين، إن عمليات استخراج الغاز ستبدأ «عندما يكون (الحقل) جاهزًا للإنتاج»، مشددًا على أن حقل كاريش يقع ضمن المياه الإقليمية للدولة العبرية. 

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وصرح وزير الدفاع لإذاعة «103 إف إم» قائلًا إن «إسرائيل على استعداد لحماية مقدراتها والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بوساطة أميركية بشأن حقل صيدون» وهو حقل غاز آخر يعرف في لبنان باسم «حقل قانا».

وأضاف: «أعتقد أنه سيكون هناك حقلان للغاز في المستقبل، واحد من جانبنا والآخر من جانبهم (لبنان)». وعبر غانتس عن أمله «أن لا نضطر إلى خوض جولة أخرى من المواجهات قبل ذلك الوقت». 

 احتمال نشوب حرب
وفي معرض رده على سؤال حول احتمال نشوب حرب في حال شن «حزب الله» هجومًا على حقل غاز إسرائيلي رد غانتس: «نعم قد يؤدي ذلك إلى رد فعل». وأكد الوزير أن ذلك قد يؤدي إلى «قتال لعدة أيام وإلى حملة عسكرية، نحن أقوياء ومستعدون لهذا السيناريو، لكننا لا نريد ذلك». 

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميًا. وفي العام 2006 خاض «حزب الله» الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير في لبنان، حربًا دامية ضد إسرائيل استمرت 33 يومًا.

واستأنفت إسرائيل ولبنان المفاوضات على الحدود البحرية في العام 2020 وتوقفت لاحقًا قبل العودة إليها في يونيو. وركزت النقاشات الأولية على منطقة تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعة متنازع عليها، وذلك وفقًا لمطالب لبنان التي سجلت لدى الأمم المتحدة في العام 2011. 

ولاحقًا طلب لبنان توسيع المنطقة إلى 1430 كيلومترًا مربعة، بحيث تشمل حقل كاريش الذي تعتبره إسرائيل ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

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