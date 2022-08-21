فلسطين تحذر من استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت وزارة شؤون القدس الفلسطينية من استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة على المسجد الأقصى والأوقاف والتراث العريق في المدينة، مناشدة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة واليونيسكو، الوقوف عند مسؤولياته.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم: إن الانتهاكات في المسجد الأقصى لا تتوقف وبأشكال مختلفة، ما يستدعي من العالمين العربي والإسلامي وقفة جادة لإنقاذ المسجد مما يتعرض له، مشيرة إلى أن إحراق المسجد في مثل هذا اليوم من العام 1969 على يد المتطرف مايكل دنيس روهن، لم يكن الأخير الذي تستهدف من خلاله جماعات التطرف والحقد والكراهية قبلة المسلمين الأولى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

الاقتحامات اليومية للمسجد

واعتبرت أن الحرائق مستمرة، ولو بأشكال مختلفة، بما فيها الاقتحامات اليومية للمسجد، وأداء الطقوس التلمودية، ورفع أعلام الاحتلال بالمسجد، والحفريات الخطيرة في حائط البراق والقصور الأموية، واستهداف محيط المسجد بالمصادرة والاعتداءات وغيرها، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تنسف يوميًا الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، في محاولة لفرض وإملاء واقع جديد في المسجد.

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وشددت الأوقاف الفلسطينية على أن المسجد الأقصى، بمساحته مئة وأربعة وأربعين دونمًا وتسعمئة متر مربع، هو للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة ولا الشراكة مع أحد.