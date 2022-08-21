العثور على جثث 5 أشخاص في انهيار مزار ديني بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط

عثرت فرق الإنقاذ العراقية على جثث خمسة أشخاص حتى الآن، هم ثلاث نساء ورجل وطفل، تحت الأنقاض إثر انهيار تل ترابي على مزار ديني في محافظة كربلاء في جنوب العراق.

وأكد الدفاع المدني لوكالة «فرانس برس» أن أعمال الإنقاذ متواصلة منذ أكثر من 24 ساعة.

محاولات مستمرة لإنقاذ العالقين

وحتى مساء اليوم الأحد، كانت فرق الدفاع المدني تواصل محاولاتها الحفر بالجرارات والمعدات اليدوية لانتشال الأشخاص الذين لا يزالون عالقين في المكان.

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وتواجدت قوات أمنية وأخرى من الجيش في المكان لدعم جهود الإنقاذ، فيما كانت عائلات تنتظر في محيط المكان.

جثث لامرأتين وطفل ورجل

وقال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني العميد عبد الرحمن جودت للوكالة الفرنسية: «عثرنا على جثث لامرأتين ورجل وطفل»، مشيرًا إلى أن الجثة الخامسة لامرأة يجري العمل لإخراجها من بين الركام.

وفيما رجح أن تكون هذه الحصيلة نهائية، أضاف أن عمليات البحث مستمرة في الموقع حتى يتم مسح كامل الركام للتأكد من عدم وجود عالقين آخرين.

8 أشخاص عالقون تحت الركام

وفي وقت سابق، رجح الناطق باسم مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح شاكر وجود ما بين ستة إلى ثمانية أشخاص عالقين تحت الركام.

ومنذ ليل السبت، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، وقالت إنهم بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي.

وأظهرت صور عناصر الدفاع المدني وهم يخرجون طفلًا من الأنقاض محملًا على حمالة ووجهه وجسده مغطى بالتراب.