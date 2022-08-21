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مصر تستضيف تدريبات «هرقل-2» المشتركة بقاعدة محمد نجيب العسكرية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 08:22 مساء
مصر تستضيف تدريبات «هرقل-2» المشتركة بقاعدة محمد نجيب العسكرية (صور)
فعاليات التدريب المشترك «هرقل-2» في قاعدة محمد نجيب العسكرية. (الإنترنت)
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انطلقت بقاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر فعاليات التدريب المشترك «هرقل-2» بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية ومصر والإمارات واليونان وقبرص، فضلًا عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة الأميركية والكونغو، والبحرين بصفة مراقب.

وذكر الناطق العسكري المصري أن فعاليات التدريب تستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

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وألقى اللواء خالد أحمد شوقي، رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، كلمة أعرب فيها عن تقديره لكافة الدول المشاركة بالتدريب، كما أشار إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة، بحسب الناطق العسكري.

 الإعداد الجيد والتخطيط الراقي لكافة إجراءات التدريب
وذكر الناطق العسكري أن «القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على الإعداد الجيد والتخطيط الراقي لكافة إجراءات التدريب، كما حرصت على مشاركة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدريب؛ لترسيخ احترام قواعد القانون الدولي الإنساني المنظمة للصراعات المسلحة».

وأشار إلى أن «المرحلة الأولى من التدريب تتضمن مراسم الافتتاح، وإجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضًا للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلًا عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني».

فعاليات التدريب المشترك «هرقل-2» في قاعدة محمد نجيب العسكرية. (الإنترنت)
فعاليات التدريب المشترك «هرقل-2» في قاعدة محمد نجيب العسكرية. (الإنترنت)
فعاليات التدريب المشترك «هرقل-2» في قاعدة محمد نجيب العسكرية. (الإنترنت)
فعاليات التدريب المشترك «هرقل-2» في قاعدة محمد نجيب العسكرية. (الإنترنت)
فعاليات التدريب المشترك «هرقل-2» في قاعدة محمد نجيب العسكرية. (الإنترنت)
فعاليات التدريب المشترك «هرقل-2» في قاعدة محمد نجيب العسكرية. (الإنترنت)
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