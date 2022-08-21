الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران لأول مرة منذ 6 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دولة الإمارات، الأحد، أنها ستعيد «خلال الأيام المقبلة» سفيرها إلى إيران، في خطوة هي الأولى منذ أن خفضت تمثيلها الدبلوماسي في هذا البلد العام 2016.

وكانت الإمارات خفضت تمثيلها الدبلوماسي في إيران العام 2016 بعد اقتحام مجموعات إيرانية السفارة السعودية في العاصمة طهران إثر إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر في المملكة، بحسب «فرانس برس».

علاقات اقتصادية مع إيران

وأبقت الإمارات على علاقات اقتصادية مع إيران، وسعت في الأشهر الأخيرة إلى الانخراط في حوار معها لحلحلة المسائل العالقة بين البلدين، وجرى تبادل زيارات. وتقيم السعودية بدورها محادثات مع خصمها اللدود إيران، التي تبلغت الشهر الفائت موافقة الرياض على انتقال الحوار بين البلدين من المستوى الأمني إلى السياسي.

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وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان «عودة سعادة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران خلال الأيام المقبلة». وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار «رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير» و«بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة».

والشهر الفائت، قال المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش، إن بلاده تدرس إعادة سفيرها إلى إيران، داعيًا إلى التعاون الاقتصادي الإقليمي كوسيلة لتخفيف التوترات السياسية.

أول سفير للكويت لدى طهران

وقال قرقاش لصحفيين: «لا يمكن أن يكون العقد المقبل على غرار العقد الماضي. في العقد الجديد، كلمة خفض التصعيد يجب أن تكون هي المفتاح»، مضيفًا أن الإمارات «ليست طرفًا في أي محور في المنطقة ضد إيران».

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، تسلم قبل أسبوع أوراق اعتماد بدر عبدالله المنيخ، وهو أول سفير للكويت لدى طهران منذ خفضت الإمارة الخليجية تمثيلها الدبلوماسي في الجمهورية الإسلامية في العام 2016.