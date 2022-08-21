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السيسي يستقبل بن زايد بمطار العلمين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 03:53 مساء
السيسي يستقبل بن زايد بمطار العلمين
الرئيس السيسي مع نظيره رئيس الإماراتي محمد بن زايد بمطار العلمين. (رئاسة الجمهورية).
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استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار العلمين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. 

وتناول الرئيسان «تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها»، وفقًا للناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء «مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين».

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