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العراق: إنقاذ 6 أشخاص بعد انهيار بمزار في كربلاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 12:55 مساء
العراق: إنقاذ 6 أشخاص بعد انهيار بمزار في كربلاء
فرق الدفاع المدني في العراق في مكان الانهيار. (الإنترنت).
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، أسباب انهيار التربة في مزار في صحراء محافظة كربلاء، 120 كيلومترًا جنوبي بغداد، فيما أكدت استمرار عمليات الإنقاذ، وذكرت في بيان لها أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار؛ ما أدّى إلى انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين». 

وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس السبت، من إنقاذ ستة عراقيين جراء انهيار في مزار قطارة الإمام علي بن أبي طالب بمحافظة كربلاء، وجرى إنقاذ طفلين وامرأتين وعاملين من تحت الرمال، فيما لا تزال الفرق تواصل عمليات الإنقاذ بحثًا عن آخرين حيث تسمع الفرق أصواتهم، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضافت أن «العمل مستمر طيلة ساعات الليل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم».

وأوضحت المصادر أن دائرة الدفاع المدني استعانت بجهد فرق الدفاع المدني في محافظات الديوانية وبابل والمثنى لتقديم العون باستخدام معدات وحفارات كبيرة لتسهيل عمليات الحفر وصولًا إلى المواطنين تحت الركام والرمال.

مكان الانهيار بمزار قطارة الإمام علي بن أبي طالب بمحافظة كربلاء. (ألإنترنت).
مكان الانهيار بمزار قطارة الإمام علي بن أبي طالب بمحافظة كربلاء. (ألإنترنت).
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