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الجزائر.. احتراق 10 آلاف هكتار من غابات محمية فريدة في موجة الحرائق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 05:52 مساء
الجزائر.. احتراق 10 آلاف هكتار من غابات محمية فريدة في موجة الحرائق
دخان كثيف يتصاعد أثناء حريق في منطقة حرجية في القبائل شرق العاصمة الجزائرية. (أ ف ب)
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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، السبت، إخماد أغلب حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد في الأيام الأخيرة، فيما أكد خبير احتراق أكثر من 10 آلاف هكتار في حديقة القالة الوطنية الفريدة. 

وقالت الحماية المدنية، في بلاغ نشرته على صفحتها على «فيسبوك»، إنها تدخلت خلال آخر 48 ساعة «من أجل إخماد 51 حريقًا من الغطاء النباتي» في 17 ولاية، وأضافت أنها تواصل العمل على إخماد حريق في ولاية تلمسان غرب البلاد، بحسب «فرانس برس». 

ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق
وارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق الهائلة، الأربعاء والخميس، في شمال الجزائر إلى 37 قتيلًا وفق السلطات، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بمصرع رجل آخر يبلغ 72 عامًا في قالمة (شرق)، فضلًا عن وجود مفقودين.

وفي الشمال الشرقي احترق أكثر من 10 آلاف هكتار من أراضي حديقة القالة الوطنية التي تتمتع بنظام بيئي فريد في حوض البحر المتوسط وتصنفها الـ«يونيسكو» محمية للمحيط الحيوي، بحسب ما أفاد الأكاديمي رفيق بابا أحمد وكالة «فرانس برس».

تعتبر هذه الحديقة أحد الخزانات الرئيسية للتنوع البيولوجي في حوض البحر المتوسط وتناهز مساحتها الإجمالية 80 ألف هكتار، وهي موطن لمئات من أنواع الطيور والثدييات والأسماك التي تمنحها «ثراءً بيولوجيًا استثنائيًا»، كما أكد بابا أحمد الذي تولى سابقًا إدارة الحديقة.

 ظاهرة تتفاقم من عام لآخر بتأثير تغير المناخ
وأضاف الأكاديمي أنه «متشائم» بشأن مستقبل الحديقة لأنه «بمرور الوقت تضعف الحرائق الغابة، ما يجعلها عرضة لهجمات أخرى مثل هجمات الحشرات الضارة، ولكن قبل كل شيء تجعلها عرضة لمخاطر الأنشطة البشرية».

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يتأثر شمال الجزائر كل صيف بحرائق الغابات، وهي ظاهرة تتفاقم من عام لآخر بتأثير تغير المناخ، ما يؤدي إلى تزايد الجفاف وموجات الحر. والجزائر أكبر دول أفريقيا مساحة، لكنها لا تضم سوى 4.1 مليون هكتار من الغابات، مع معدل منخفض جدًا لإعادة التشجير (1.76 بالمئة).

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