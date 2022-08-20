8 قتلى على الأقل في الهجوم الذي استهدف فندقا في مقديشو

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مسؤول أمني، اليوم السبت، أنه تأكد مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الهجوم الذي شنه متطرفون على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال المسؤول محمد عبدالقادر إن «القوات الأمنية واصلت تحييد الإرهابيين الذين جرى تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق، ومعظم الأشخاص جرى إنقاذهم لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الأقل حتى الآن»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت «حركة الشباب» الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم، وذكر موقع جريدة «الصومال اليوم» أن الحركة أعلنت أن انتحاريين اقتحموا «فندق الحيا» الذي يرتاده سياسيون وقيادات عليا في الدولة، ونقل عن مصادر وشهود عيان القول إن سيارتين مفخختين دخلتا إلى ساحة الفندق وانفجرتا بشكل متتال، وأعقب ذلك هجوم مسلح.



ونقل الموقع عن مصادر محلية أن «مسلحين اقتحموا فندق الحياة بالقرب من مطار مقديشو بعد هجوم عنيف، وأن 3 انفجارات على الأقل هزت الفندق، قبل اقتحامه من قبل المسلحين».