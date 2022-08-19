نصر الله عن طعن سلمان رشدي: لا تعليق.. حزب الله يجمع معلومات

القاهرة - بوابة الوسط

قال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله اليوم الجمعة إنه لا يوجد لديه تعليق في الوقت الحالي حول واقعة طعن الروائي سلمان رشدي هندي المولد في الولايات المتحدة لأن الجماعة ما زالت تجمع المعلومات.

وفي كلمة بثها التلفزيون، قال حسن نصر الله عن الهجوم الذي اتهم فيه مواطن أميركي من أصل لبناني يبلغ من العمر 24 عاما «هو حدث مهم جدا لكن لن أعلق عليه الآن لأننا ما زلنا نحتاج إلى بعض المعطيات والمعلومات وبعض التفاصيل، وعندما يكتمل المشهد لدينا بالتأكيد هناك حاجه ملحة ليكون لنا موقف من هذه الحادثة المهمة».