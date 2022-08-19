Atwasat

نصر الله عن طعن سلمان رشدي: لا تعليق.. حزب الله يجمع معلومات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 08:18 مساء
نصر الله عن طعن سلمان رشدي: لا تعليق.. حزب الله يجمع معلومات
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. (صورة مثبتة من قناة المنار)
alwasat radio

قال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله اليوم الجمعة إنه لا يوجد لديه تعليق في الوقت الحالي حول واقعة طعن الروائي سلمان رشدي هندي المولد في الولايات المتحدة لأن الجماعة ما زالت تجمع المعلومات.

وفي كلمة بثها التلفزيون، قال حسن نصر الله عن الهجوم الذي اتهم فيه مواطن أميركي من أصل لبناني يبلغ من العمر 24 عاما «هو حدث مهم جدا لكن لن أعلق عليه الآن لأننا ما زلنا نحتاج إلى بعض المعطيات والمعلومات وبعض التفاصيل، وعندما يكتمل المشهد لدينا بالتأكيد هناك حاجه ملحة ليكون لنا موقف من هذه الحادثة المهمة».

فتوى بهدر دمه
كان رشدي مهدّدا بالقتل منذ أن أصدر مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران آية الله روح الله الخميني، فتوى بهدر دمه في 1989 إثر صدور روايته «آيات شيطانيّة» متهما الكاتب البريطاني المولود في الهند بـ«معاداة الإسلام والرسول والقرآن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»

«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول

نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد

نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية

كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية
الخطأ اللغوي الانتشار والأثر.. محاضرة للشاعر مصطفى الحفيد في درنة

الخطأ اللغوي الانتشار والأثر.. محاضرة للشاعر مصطفى الحفيد في درنة
باخرة محملة بالحبوب تصل سورية.. وأوكرانيا تتهم روسيا بسرقة الشحنة

باخرة محملة بالحبوب تصل سورية.. وأوكرانيا تتهم روسيا بسرقة الشحنة
مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي

مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي
إردوغان: تركيا تقف مع أوكرانيا.. ونحذر من «تشيرنوبل» جديدة

إردوغان: تركيا تقف مع أوكرانيا.. ونحذر من «تشيرنوبل» جديدة
سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ومعارضون: ليس وقته

سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ...
مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس

مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس
أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي

أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي
إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني

إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني
أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟

أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟
إيلون ماسك ينفي نيته شراء «مانشستر يونايتد»

إيلون ماسك ينفي نيته شراء «مانشستر يونايتد»
المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة

المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة
والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب

والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب
كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة

كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة
10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)

10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 38 حالة وفاة.. وانتقادات لتعامل الحكومة معها
ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 38 حالة وفاة.. ...
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة
الجزائر: الدفاع المدني يعلن «السيطرة الكاملة» على الحرائق
الجزائر: الدفاع المدني يعلن «السيطرة الكاملة» على الحرائق
إردوغان: تركيا ليست لديها أي أطماع في الأراضي السورية
إردوغان: تركيا ليست لديها أي أطماع في الأراضي السورية
شرطة برلين تحقق في تصريحات عباس عن محرقة اليهود
شرطة برلين تحقق في تصريحات عباس عن محرقة اليهود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع ......
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي...
«الجهاد الإسلامي» تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة
«الجهاد الإسلامي» تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه ......
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس...
مصر تقترح بدء سريان الهدنة في غزة عند الساعة الحادية عشرة
مصر تقترح بدء سريان الهدنة في غزة عند الساعة الحادية عشرة...
المزيد
نصر الله عن طعن سلمان رشدي: لا تعليق.. حزب الله يجمع معلومات
نصر الله عن طعن سلمان رشدي: لا تعليق.. حزب الله يجمع معلومات...
ضحايا جراء هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو
ضحايا جراء هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو...
إردوغان: الشعب المصرى «شقيق» وعلينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت
إردوغان: الشعب المصرى «شقيق» وعلينا ضمان الوفاق معه بأسرع ......
شرطة برلين تحقق في تصريحات عباس عن محرقة اليهود
شرطة برلين تحقق في تصريحات عباس عن محرقة اليهود...
إردوغان: تركيا ليست لديها أي أطماع في الأراضي السورية
إردوغان: تركيا ليست لديها أي أطماع في الأراضي السورية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط