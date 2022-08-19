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شرطة برلين تحقق في تصريحات عباس عن محرقة اليهود

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 06:39 مساء
شرطة برلين تحقق في تصريحات عباس عن محرقة اليهود
الرئيس الفلسطيني محمود عباس. (الإنترنت)
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أعلنت شرطة برلين، الجمعة، فتح تحقيق في شبهة «تحريض على العنف» تطال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي أدلى بتصريحات أثارت جدلا ذكر فيها محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية.

وتلقت الشرطة شكوى ضد عباس «لتخفيفه من شأن محرقة اليهود» إثر تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس. وفتحت المديرية الخاصة للشرطة القضائية في ولاية برلين تحقيقا تنوي إبلاغ النيابة العامة بخلاصاته قريبا لتبت الأخيرة في ما إذا كانت ستواصل هذا المسار أم لا، وفق ما كشفت ناطقة باسم الشرطة لوكالة «فرانس برس»، مؤكدة معلومات أوردتها وسائل إعلام.

وردا على سؤال في ختام مؤتمر صحفي مشترك عما إذا كان عباس سيعتذر نيابة عن المسلحين الفلسطينيين الذين نفذوا عملية احتجاز الرهائن في أولمبياد ميونيخ التي قتل فيها 11 رياضيا إسرائيليا في 1972، تجنب رئيس السلطة الفلسطينية الرد مباشرة بل أجرى مقارنة مع الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، متهما إسرائيل بارتكاب «خمسين مذبحة، خمسين هولوكوست» ضد الفلسطينيين منذ 1947.

وقال «من العام 1947 حتى يومنا هذا ارتكبت إسرائيل 50 مجزرة في 50 بلدة فلسطينية من دير ياسين لقرية قبية للطنطورة وكفر قاسم وغيرها... 50 مذبحة، 50 هولوكوست، وإلى الآن، كل يوم، هناك قتلى على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي». غير أن التحقيق قد يتوقف. فمن المفترض أن يكون محمود عباس مشمولا بالحصانة الدبلوماسية خلال وجوده في ألمانيا بموجب القانون الدولي، وفق وزارة الخارجية الألمانية.

وقال الناطق باسم الخارجية، كريستوفر بورغر، خلال إحاطة إعلامية دورية «كانت زيارة رسمية قام بها بصفته ممثلا للسلطة الفلسطينية...، وذلك حتى لو لم تكن ألمانيا تعترف بعد بدولة فلسطين». غير أن ميشاييل كوبيسيل المتخصص في القانون الجنائي يشكك في صواب هذه الفرضية.

خبير قانوني: عباس لا يتمتع بالحصانة
وقال الخبير القانوني في تصريحات لجريدة «بيلد» إن عباس لا يتمتع بالحصانة إلا إذا كان «ممثلا لدولة أخرى». ويعترف أكثر من 130 دولة بدولة فلسطين، لكن ألمانيا ليست من بينها، على غرار أغلبية الدول الغربية. غير أن برلين أقامت علاقات دبلوماسية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي تصريحات لوكالة «فرانس برس»، ندد نبيل أبو ردينة الناطق باسم رئيس السلطة الفلسطينية بـ «الحملة التحريضية المستمرة ضد الرئيس محمود عباس». وقال «نحن نعتبر أن هذه الحملة لا تستهدف الرئيس شخصيا فقط بل تستهدف المشروع الفلسطيني الوطني بأسره... والثوابت الفلسطينية والمصالح الفلسطينية». وأكد أن «مواقف الرئيس والقيادة الفلسطينية واضحة إزاء كل المسائل ويعلمها الجميع ولا داعي ولا مبرر للحملة التحريضية».

وكان عباس قد أوضح موقفه بعد التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحافي في برلين، مشددا في اليوم التالي على أن «الهولوكوست هي أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث».

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