الجامعة العربية تدين الاعتداء على منظمات مدنية في رام الله: يستوجب مساءلة جنائية للاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخيمس، على 6 من مؤسسات المجتمع المدني في رام الله بفلسطين المحتلة، داعية إلى مساءلة قوات الاحتلال جنائيًا أمام جهات العدالة الدولية.

ووصفت الأمانة الاعتداء بـ«السافر»، مشيرة إلى أنه جرى تحطيم محتويات مقرات هذه المؤسسات، واستيلاء قوات الاحتلال على وثائقها وإغلاق أبوابها.

الجامعة العربية: جرائم فظيعة للاحتلال

وأضافت أن الاعتداء «يأتي في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني واستباحة دماء أبنائه وحقوقه وأرضه ومقدساته.. كما يأتي في سياق الاستهداف والمحاولات الإسرائيلية المستمرة لإسكات صوت الحق والحقيقة والتعتيم على الجرائم الفظيعة التي يقترفها الاحتلال يوميًا والتي تستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية أمام جهات العدالة الدولية».

كما دعت الأمانة منظمات المجتمع المدني العربية والدولية إلى «إدانة وفضح هذه السياسات والاعتداءات الإسرائيلية».

ودعت أيضًا مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياتهما في توفير الحماية الضرورية الفاعلة التي أقرتها الشرعية الدولية بفلسطين على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه الراسخ في الحرية والاستقلال».

موقع بإحدى منظمات المجتمع المدني برام الله بعد أن خربته قوات الاحتلال، 18 أغسطس 2022. (الإنترنت)