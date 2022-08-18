إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

دان المنتدى الاجتماعي الفلسطيني، اليوم الخميس، اعتداء وغلق القوات الإسرائيلية خمس مؤسسات تتبع المجتمع المدني الفلسطيني، معتبرًا أن ذلك يعد «انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان»، داعيًا إلى التفاف مكونات المجتمع المدني الفلسطيني من مؤسسات وشبكات وحركات اجتماعية ونقابات واتحادات لأخذ موقف مشترك واستنهاض آليات عمل مشتركة ومبرمجة من أجل مواجهة التعديات.

وأوضح المنتدى في بيان، إن «قوات الاحتلال قامت باقتحام وتدمير وسرقة محتويات مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، واتحاد لجان العمل الزراعي في مدينة رام الله، بقرار من وزير الجيش الصهيوني».

ونبه إلى أن الهجوم يأتي في ظل «استمرار قوات الاحتلال بالتضييق على كل أبناء شعبنا الفلسطيني ومنهم العاملون في مجال حقوق الإنسان والذين يعملون على توثيق الجرائم وانتهاكات الإسرائيلية وفضح ممارسات المحتل وملاحقته قضائيا في المحاكم الدولية، إضافة لتقديم الخدمات التنموية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال».

إدانة لاقتحام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

واعتبر المنتدى أن ما يتعرض له المجتمع المدني ومنها المؤسسات الخمس يعد «انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وتهديدا لكل من يعمل في هذه المؤسسات بشكل يخالف القانون الدولي والمواثيق الدولية كافة»، مبينا أن «ما يقوم به الاحتلال من استخدام أدوات الترهيب مثل إغلاق المقرات بألواح حديدة، ومصادرة مواد خاصة وأجهزة من داخل مقراتها، وترك قرارات عسكرية بالإغلاق على أبواب تلك المؤسسات، هو محاولة لتضييق الخناق على كل مكونات المجتمع المدني الفلسطيني وحظر عمله وتصعيد الانتهاكات المستمرة ضده».

وحض بيان المنتدى على ضرورة الالتفاف حول مؤسسات المجتمع المدني التي «تتعرض وبشكل ممنهج للملاحقة والإغلاق والتدمير»، داعيا السلطة الفلسطينية والحكومة للاضطلاع بدورهما في حماية العمل الحقوقي والمجتمعي والمدني وحماية.

وطالب البيان كل مكونات المجتمع المدني الفلسطيني من مؤسسات وشبكات وحركات اجتماعية ونقابات واتحادات لأخذ موقف مشترك واستنهاض آليات عمل مشتركة ومبرمجة من أجل مواجهة التعديات واستمرارها، منبهًا إلى أن المؤسسات الخمس وقبلها مؤسسة «لجان العمل الصحي» بمثابة «بداية يمكن أن تطال كل المؤسسات». ونادى المنتدى بضرورة تحرك المجتمع الدولي ومؤسسات والحركات الاجتماعية لدعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ومحاسبة «إسرائيل» على أفعالها.

القوات الإسرائيلة تقتحم وتغلق 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني، 18 أغسطس 2022. (المنتدى الاجتماعي الفلسطيني)

القوات الإسرائيلة تقتحم وتغلق 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني، 18 أغسطس 2022. (المنتدى الاجتماعي الفلسطيني)

القوات الإسرائيلة تقتحم وتغلق 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني، 18 أغسطس 2022. (المنتدى الاجتماعي الفلسطيني)

القوات الإسرائيلة تقتحم وتغلق 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني، 18 أغسطس 2022. (المنتدى الاجتماعي الفلسطيني)

القوات الإسرائيلة تقتحم وتغلق 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني، 18 أغسطس 2022. (المنتدى الاجتماعي الفلسطيني)

القوات الإسرائيلة تقتحم وتغلق 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني، 18 أغسطس 2022. (المنتدى الاجتماعي الفلسطيني)