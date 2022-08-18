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26 قتيلا في حرائق الغابات بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 12:02 مساء
26 قتيلا في حرائق الغابات بالجزائر
دخان كثيف يتصاعد أثناء حريق في منطقة حرجية في القبائل شرق العاصمة الجزائرية، 11 أغسطس 2021. (أ ف ب)
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قضى 26 شخصًا وأُصيب العشرات بجروح في حرائق غابات تضرب 14 منطقة في شمال الجزائر، وفق ما أعلن وزير الداخلية، كمال بلجود، مفيدًا عن حصيلة جديدة للحرائق.

وقدّم بلجود التعازي لعائلات ضحايا الحرائق، مشيرًا إلى أنه «على مستوى ولاية الطارف جرى تسجيل 24 ضحية، وفي ولاية سطيف جرى تسجيل ضحيتين». وكانت حصيلة سابقة للحماية المدنية ووسائل إعلام تحدثت عن مقتل شخصين، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعاني عدد من الأشخاص من حروق أو صعوبات تنفسية لكن الوزير لم يعطِ حصيلة جديدة للجرحى. وأفادت حصيلة سابقة للحماية المدنية عن إصابة أربعة أشخاص بحروق بدرجات متفاوتة و41 آخرين يواجهون صعوبات في التنفس في منطقة سوق هراس الحدودية مع تونس. وأظهرت صور التقطت في هذه المنطقة مواطنين يفرون من منازلهم وسط النيران. 

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39 حريقا في 14 ولاية جزائرية
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى إجلاء 350 من السكان. وأشار الإعلام إلى قطع طرق واقتراب النيران من بعض المدن. وأوضحت الحماية المدنية أن 39 حريقا في 14 ولاية لا يزال متواصلا وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس أيضا سجلت 16 حريقا.  

وتدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها سوق هراس. وأوضح وزير الداخلية أنه منذ بداية الشهر الجاري، اندلعت 106 حرائق ما أدى إلى تدمير 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الأراضي. وأكد الوزير أن بعضًا من هذه الحرائق مفتعل.

مع الحصيلة المسجّلة الأربعاء، يرتفع عدد ضحايا حرائق هذا الصيف إلى 30 قتيلًا. وتمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4.1 مليون هكتار. ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية. وكان صيف العام 2021 الأكثر تسجيلا لعدد القتلى. وقد لقي تسعون شخصا على الأقل حتفهم إثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.

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