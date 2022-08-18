مصر تؤكد دعمها للجزائر في أزمة الحرائق

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، وقوف بلادها إلى جانب الجزائر في أزمة الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات، مُعربة عن «صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المُصابين».

وأعربت الوزارة، في بيان، عن «خالص تعازي مصر ومواساتها للجزائر، وشعبها، ولذوى ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين».

- ارتفاع حصيلة الحرائق في مدن جزائرية عدة إلى 26 قتيلا

وأعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، في وقت سابق اليوم، وفاة 26 شخصًا وإصابة العشرات بجروح في حرائق غابات تضرب 14 منطقة في شمال البلاد.

وسجلت وحدات الحماية المدنية الجزائرية 10 حرائق مندلعة عبر عدة ولايات بشمال البلاد، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة لإخماد 8 منها، فيما يبقى حريقان آخران تحت الحراسة.