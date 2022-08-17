ارتفاع حصيلة الحرائق في مدن جزائرية عدة إلى 26 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

قضى 26 شخصًا وأُصيب العشرات بجروح في حرائق غابات تضرب 14 منطقة في شمال الجزائر، وفق ما أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، مفيدًا عن حصيلة جديدة للحرائق.

وقدم بلجود، خلال نشرة أخبار الثامنة مساءً (19.00 ت غ) التعازي لعائلات ضحايا الحرائق مشيرًا إلى أنه «على مستوى ولاية الطارف تم تسجيل 24 ضحية وفي ولاية سطيف تم تسجيل ضحيتين»، بحسب «فرانس برس».

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وسجلت وحدات الحماية المدنية الجزائرية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، 10 حرائق مندلعة عبر عدة ولايات بشمال البلاد، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة لإخماد 8 منها، فيما يبقى حريقان آخران تحت الحراسة. وأفادت حصيلة حول وضعية الحرائق على مستوى البلاد، أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية «واج»، أنه «من بين 10 حرائق، تتواصل الجهود لإخماد 8 حرائق، فيما يبقى حريقان تحت الحراسة».

تواصل عملية إخماد الحرائق

وحسب المصدر نفسه، فإن عملية الإخماد متواصلة لإطفاء الحرائق التي اندلعت بولايات الطارف وتيزي وزو وتيبازة وسكيكدة وسوق أهراس وعنابة.

وأكد المصدر أن الحماية المدنية «تبذل جهودًا كبيرة في عملية إخماد الحرائق»، مشيرًا إلى «تسخير كل الوسائل المادية والبشرية، لا سيما خلال عملية الإخماد التي قامت بها الوحدة الجوية للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي بولاية سكيكدة».