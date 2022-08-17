10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت تونس، اليوم الأربعاء، اندلاع أكثر من 10 حرائق متزامنة في كل من محافظتي جندوبة وباجة.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، حيث وصلت إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق، وأدت إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ببعض المحافظات، بحسب «سبوتنيك».

وحدات الحماية المدنية بالاشتراك مع جيش الطيران

وبحسب ما صرح به العقيد بالحماية المدنية بمحافظة جندوبة أسامة العيادي، فإن الحرائق اندلعت بكل من جبل بريرم البياض وجبل الزوزة طغزاز بمعتمدية طبرقة.

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وأشار أيضًا إلى اندلاع حريق بجبل دار فاطمة بمعتمدية عين دراهم، واندلاع حريق بجبل الشحيحدة بمعتمدية فرنانة، وحريقين آخرين بجبل وادي مليز وجبل الفايجة بمعتمدية غار الدماء.

وأوضح ذات المصدر، أن وحدات الحماية المدنية بالاشتراك مع جيش الطيران وأعوان الغابات يحاولون السيطرة على الحرائق التي داهمت عددًا من المنازل، فضلًا عن تسببها في احتراق بعض رؤوس الأغنام، وبيوت النحل.

وحدات الحماية المدنية بالاشتراك مع جيش الطيران وأعوان الغابات يحاولون السيطرة على الحرائق. (الإنترنت)

وحدات الحماية المدنية بالاشتراك مع جيش الطيران وأعوان الغابات يحاولون السيطرة على الحرائق. (الإنترنت)

وحدات الحماية المدنية بالاشتراك مع جيش الطيران وأعوان الغابات يحاولون السيطرة على الحرائق. (الإنترنت)