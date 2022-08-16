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سيول السودان: ارتفاع عدد الوفيات إلى 75 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 08:35 مساء
سيول السودان: ارتفاع عدد الوفيات إلى 75 شخصا
أحد شوارع الخرطوم التي لم تسلم من الأمطار الغزيرة (أ.ف.ب)
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ارتفع عدد وفيات السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في السودان إلى 75 شخصا، بحسب البيانات الرسمية، فضلا عن تضرر عشرات الآلاف من المنازل. وقالت سلطات الدفاع المدني السودانية في بيان الثلاثاء «ارتفع عدد الذين توفوا نتيجة للسيول والامطار إلى 75» شخصا. وأضاف البيان «كما تهدم 12551 منزلا كليا و20751 جزئيا»، مشيرا إلى اصابة 30 شخصا.

أمطار غزيرة في السودان
وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين مايو وأكتوبر وهي فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطرة تلحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل. وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن حوالى 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسمها.

وبحسب أوتشا كان نحو 314,500 شخص قد تضرروا في السودان خلال موسم الأمطار في العام 2021. وتعد أكثر ولايات السودان تأثرا بفيضانات ولاية النيل في شمال البلاد وكسلا في الشرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور في الغرب.

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