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3 وفيات من رجال الإطفاء خلال مكافحة حريق بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 05:25 مساء
3 وفيات من رجال الإطفاء خلال مكافحة حريق بالمغرب
جندي مغربي يشارك في جهود إطفاء حريق قرب مدينة القصر الكبير في إقليم العرائش،15 يوليو 2022. (أ ف ب)
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لقي ثلاثة عناصر من فرق الإطفاء مصرعهم إثر سقوط مركبتهم في وادٍ شمال المغرب فيما كانوا يشاركون في جهود مكافحة حريق في إحدى الغابات، وفق ما أفادت السلطات المحلية الثلاثاء، مشيرة إلى توقيف 4 أشخاص يشتبه بأنهم أشعلوا النيران.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر من السلطات المحلية في محافظة المضيق القول «إن ثلاثة من أفراد المديرية العامة للوقاية المدنية لقوا مصرعهم أمس الإثنين، فيما أصيب اثنان آخران بجروح بليغة إثر سقوط المركبة التي كانوا يستقلونها في منحدر وادي». ووقع الحادث «أثناء أدائهم لواجبهم المهني في مكافحة الحريق» الذي اندلع في غابة تقع بمحافظة المضيق الفنيدق.

وأشار المصدر إلى أن عنصري الإطفاء المصابَين نقلا إلى مستشفى متخصص بمدينة طنجة المجاورة، لتلقي الإسعافات الضرورية.

المغرب: الجهود متواصلة لإخماد الحريق
في الأثناء لا تزال الجهود متواصلة لإخماد الحريق الذي اندلع مساء الإثنين، حيث استعانت فرق الإنقاذ بطائرات متخصصة في إطفاء الحرائق، وفق ما أضاف المصدر. وأتت النيران على حوالي 90 هكتار من الغطاء النباتي، حسب تقديرات أولية.

وأسفرت تحقيقات أولية للشرطة عن توقيف أربعة أشخاص «يشتبه في وقوفهم وراء إضرام النيران». وكانت حرائق غابات اندلعت في بؤر عدة شمال المملكة، تسببت بمقتل أربعة أشخاص في يوليو. وأتت هذه الحرائق التي تزامنت مع موجات حر شديد، على ما يقارب 10300 هكتار في عدة غابات شمال البلاد، بحسب تقديرات رسمية.

شهد المغرب في السنوات الأخيرة اندلاع حرائق غابات خلال الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتفاقمت النيران هذا العام بفعل جفاف استثنائي أثار إجهادًا مائيًا. لمواجهة آثار هذه الحرائق أعلنت السلطات في يوليو برنامجًا لإعادة تشجير نحو 9 آلاف هكتار من الغابات المتضررة، إضافة إلى دعم مالي للمزارعين وسكان القرى المجاورة الذين تضررت بيوتهم.

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