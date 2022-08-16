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أنقرة تجدد دعوتها لـ«مصالحة» بين النظام السوري والمعارضة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 03:43 مساء
أنقرة تجدد دعوتها لـ«مصالحة» بين النظام السوري والمعارضة
وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، (أرشيفية: الإنترنت)
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جدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، دعوته إلى «مصالحة» بين النظام السوري والمعارضة، بعد دعوة مماثلة أطلقها الأسبوع الماضي وأثارت تظاهرات مناهضة لتركيا في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في سورية. 

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللاتفي إدغارز رينكيفيش في أنقرة «يجب أن يتصالح النظام والمعارضة. هذا ما قلته... نرى أن المصالحة ضرورية لإحلال سلام دائم في سورية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان الوزير أعلن الخميس خلال مؤتمر صحفي في أنقرة «علينا أن نجعل النظام والمعارضة يتصالحان في سورية، وإلا لن يكون هناك سلام دائم». في اليوم التالي، تظاهر آلاف السوريين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة للنظام السوري في شمال وشمال غرب سورية، منددين بهذه التصريحات.

أوغلو: استخدمت كلمة مصالحة وليس سلام
وأوضح تشاووش أوغلو الثلاثاء «استخدمت كلمة مصالحة (وليس سلام)»، مؤكدا أنه جرى «تحريف» أقواله. وأشار إلى أن تصريحاته لا تشكل منعطفا في الموقف التركي حيال سورية. 

منذ بداية النزاع في سورية العام 2011، قدمت أنقرة دعما أساسيا للمعارضة السياسية والعسكرية. وشنت منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية واسعة في سورية، استهدفت بشكل أساسي المقاتلين الأكراد، وتمكنت قواتها بالتعاون مع فصائل سورية موالية لأنقرة من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال البلاد.

ولطالما وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظام الرئيس السوري بشار الأسد بـ«القاتل». وقال في مايو إنه لن يعيد اللاجئين السوريين الموجودين في بلاده إلى «أفواه القتلة».

ويأتي هذا التغيير في الموقف التركي بُعيد لقاء إردوغان في الخامس من أغسطس بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ظل مصالح روسية وتركية متعارضة في سوريا حيث تقدم موسكو دعما كبيرا للرئيس بشار الأسد في مواجهة مجموعات مدعومة جزئيا من أنقرة. وتسبب النزاع في سورية بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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