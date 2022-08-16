الأمن التونسي يحبط أكثر من خمس محاولات هجرة بحرا ويوقف 91 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات الأمن التونسية الثلاثاء، إحباط أكثر من خمس محاولات هجرة غير نظامية بحرًا وإنقاذ وتوقيف 91 شخصًا شاركوا فيها.

وأفاد الحرس الوطني في بيان اليوم، أنه أحبط ليل الإثنين-الثلاثاء «5 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 80 مجتازًا».

وأوضح الحرس أن من بين هؤلاء 35 مهاجرًا من دول أفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون.

وبحسب البيان جرى تنفيذ «عمليات استباقية» في سواحل منزل تميم (شمال) والمهدية وأرخبيل قرقنة (وسط)، وجرجيس (جنوب)، قادت إلى توقيف 11 شخصًا لم يكشف جنسيتهم كانوا «بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية».

إحباط 46 محاولة هجرة غير نظامية

وأردف الحرس الوطني التونسي، أنه حجز خلال تلك العمليات «مبلغًا ماليًا» لم يحدد قيمته وقاربًا مطاطيًا ومضخّات هوائية.

ويأتي ذلك عقب نهاية أسبوع أحطبت خلاله قوات الأمن، ما لا يقل عن 46 محاولة هجرة غير نظامية بحرًا وأنقذت وأوقفت أكثر من 650 مشارك فيها.

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ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقًا من السواحل التونسية والليبية نحو السواحل الإيطالية.

وتقع جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة التي يتجه إليها كثر من المهاجرين على بُعد 140 كيلومترًا من الساحل الشرقي لتونس.

ارتفاع عدد المهاجرين لأوروبا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط

ووفق أرقام نشرتها وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس) في 12 أغسطس، ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر وسط البحر الأبيض المتوسط بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 42549 مهاجرًا.

وتوضح معطيات «فرونتكس» أن عدد المهاجرين ناهز 14800 خلال يوليو، 30% منهم تونسيون.