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الاحتلال يغتال فلسطينيا خلال مداهمة بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 10:59 صباحا
الاحتلال يغتال فلسطينيا خلال مداهمة بالضفة الغربية
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، (أرشيفية: أ ف ب)
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قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الأمن اغتالت اليوم الاثنين فلسطينيا زعمت أنه حاول طعن أفراد من الشرطة خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر بيان للشرطة أن «قوات الاحتلال كانت تفتش عن أسلحة في منزل في بلدة كفر عقب عندما هاجم المشتبه به محمد الشحام الأفراد بسكين». وأضاف أن «أفراد القوة ردوا بإطلاق النار على الشحام الذي لقي حتفه متأثرا بجراحه».

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لكن إبراهيم والد الشهيد قال إن ابنه كان أعزل ووصف قتله بالإعدام. وأضاف أن جنود الاحتلال دخلوا المنزل «مباشرة لما دخلوا ما سألونا حتى عن هوياتنا، بلش طخ مباشرة هم عدموا ابني وتركوه على الأرض حتى يتصفى دمه... رصاصة اجت في راس محمد».

وطالب المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ بإجراء تحقيق دولي. وكثيرا ما تشن إسرائيل مداهمات في الضفة الغربية لاعتقال أشخاص يشتبه بأنهم ناشطون أو مصادرة أسلحة.

وجاء حادث يوم الاثنين بعد يوم من مهاجمة مسلح فلسطيني حافلة تقل مصلين مستوطنين في البلدة القديمة بالقدس مما أدى لإصابة مالا يقل عن ثمانية أشخاص.

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