«سانا»: مقتل 3 عسكريين في غارات إسرائيلية على سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرون في ضربات إسرائيلية في سورية، الأحد، وفق ما أفادت وكالة «سانا» السورية الرسمية.

وأوردت الوكالة نقلًا عن مصدر عسكري قوله إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ (...) مستهدفًا بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر، مستهدفًا بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس».

وأضاف أن الضربات أدت إلى «استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين، ووقوع بعض الخسائر المادية»، متابعًا: «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».