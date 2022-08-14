الكويت تعين سفيرا لدى طهران بعد 7 سنوات من الانقطاع

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، تعيين سفير للكويت لدى إيران بعد سبع سنوات من الامتناع عن تعيين سفير كويتي في طهران.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) اليوم، إن الكويت عينت بدر عبدالله المنيخ سفيرًا جديدًا لدى طهران.

كانت وكالة الأنباء الإيرانية نقلت الشهر الماضي عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، تأكيده ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين الكويت وطهران.

«القيادة السياسية في الكويت سعت دائمًا لتعزيز العلاقات مع إيران»

وقال الصباح، إن القيادة السياسية في الكويت سعت دائمًا لتعزيز العلاقات مع إيران، مضيفًا أن تعيين السفير الكويتي الجديد لدى إيران يأتي في هذا الاتجاه.

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أعلنت الكويت سحب سفيرها من إيران العام 2016 على خلفية الاعتداءات التي قام بها متظاهرون على سفارة المملكة العربية السعودية، والاعتداء على قنصليتها العامة في مدينة مشهد وممارسة التخريب وإضرام النيران فيها.