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الداخلية المصرية: حريق كنيسة أبوسيفين بسبب«خلل كهربائى» والنيابة تباشر التحقيق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 01:46 مساء
الداخلية المصرية: حريق كنيسة أبوسيفين بسبب«خلل كهربائى» والنيابة تباشر التحقيق
أحد عناصر الدفاع المدني وسيارات المطافي التي أخمدت حريق كنيسة «الشهيد أبوسيفين» في منطقة المنيرة بإمبابة . (الإنترنت).
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن الحريق الذي شب في كنيسة أبوسيفين بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة كان بسبب «خلل كهربائى»، حيث باشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات في الحادث.  

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته بصفحتها بـ«فيسبوك» الأحد «تبلغ للأجهزة الأمنية في حوالي الساعة 9 صباح اليوم بحدوث حريق داخل كنيسة أبوسيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية»، مشيرة إلى أن «فحص أجهزة الأدلة الجنائية أسفر عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذى يضم عددًا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات».

من جانبه أمر النائب العام في مصر المستشار حمادة الصاوي بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في واقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة، والذي انتقل على الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق. 

وفاة 41 شخصا، وإصابة 14 آخرين
وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان وفاة 41 شخصا، وإصابة 14 آخرين، نتيجة الحريق الكبير الذي نشب بكنيسة الشهيد أبوسيفين في منطقة مطار إمبابة شمالي الجيزة، أثناء «القداس الإلهي»، وفقًا لجريدة «الأهرام» المصرية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن «خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم»، مشيرًا إلى متابعته لـ«جهود مختلف الجهات في إطار تقديم كل أوجه الرعاية الصحية لمصابي الحادث، وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية»، مؤكدًا «وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا».

وشب حريق في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق بكنيسة أبوسيفين، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالجيزة، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى سيارات إسعاف.

اثار حريق كنيسة «الشهيد أبوسيفين» في منطقة المنيرة بإمبابة محافظة الجيزة بجمهورية مصر. (الإنترنت).
اثار حريق كنيسة «الشهيد أبوسيفين» في منطقة المنيرة بإمبابة محافظة الجيزة بجمهورية مصر. (الإنترنت).
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