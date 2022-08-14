«الصحة المصرية»: نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة إمبابة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة المصرية نقل 55 حالة مصابة إلى المستشفيات جراء حادث حريق كنيسة «الشهيد أبوسيفين» في منطقة المنيرة بإمبابة محافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها تجري «حصر الوفيات».

وقال الناطق باسم الوزارة حسام عبدالغفار، إنه جرى «الدفع بحوالي 30 سيارة إسعاف إلى موقع حادث الحريق مع رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، وتوفير جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين».

وأشار عبدالغفار إلى إبلاغ جهاز الإسعاف «بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت إلى موقع الحادث في تمام الساعة الـ8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات»، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

السيسي يشكل فريق للتعامل مع آثار الحادث

إلى ذلك أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، مقدما تعازيه في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة. وخلال الاتصال، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

وقال السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين»، مقدمًا «خالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبدبها».

اثار حريق كنيسة «الشهيد أبوسيفين» في منطقة المنيرة بإمبابة محافظة الجيزة بجمهورية مصر. (الإنترنت).

اثار حريق كنيسة «الشهيد أبوسيفين» في منطقة المنيرة بإمبابة محافظة الجيزة بجمهورية مصر. (الإنترنت).

اثار حريق كنيسة «الشهيد أبوسيفين» في منطقة المنيرة بإمبابة محافظة الجيزة بجمهورية مصر. (الإنترنت).