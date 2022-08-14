Atwasat

توقيف مشتبه به بعد إطلاق النار على حافلة تقل مستوطنين في القدس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 09:05 صباحا
توقيف مشتبه به بعد إطلاق النار على حافلة تقل مستوطنين في القدس
الحافلة عقب تعرضها لهجوم في القدس، 14 أغسطس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، توقيف رجل يشتبه بأنه نفذ الهجوم المسلح على حافلة تقل مستوطنين عند الفجر في وسط القدس ما أدى إلى وقوع ثمانية جرحى بحسب حصيلة جديدة، إصابة اثنين منهم بالغة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن متحدث باسم الشرطة إيلي ليفي للإذاعة العامة أن «الإرهابي بين أيدينا»، حسب وصفه.

وفي وقت متأخر السبت، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة 8 مستوطنين في حادث إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب حائط البراق في القدس المحتلة، لافتة إلى انسحاب المنفذ من موقع العملية.

الاعتداء على الحافلة وقع غرب المسجد الأقصى
وأوردت وكالة «سما» الفلسطينية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن بين المصابين السبعة هناك ثلاثة في حالة خطرة، موضحة أن الحادث وقع في شارع غرب المسجد الأقصى عند باب المغاربة، وتسبب في استنفار أمني إسرائيلي بالقدس.

وانسحب منفذ عملية إطلاق النار من المكان باتجاه بلدة سلوان فيما كانت تلاحقه شرطة الاحتلال، حسب الوكالة، التي نقلت عن الناطق باسم «نقابة الإنقاذ»، يوناتان أوزياهو، قوله إن «الفرق الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ تقدم مساعدات طبية لثلاثة مصابين بجروح خطيرة في مكان الحادث بالقرب من قبر ديفيد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا
سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة كريستيانو

سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة ...
«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان

«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان
حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما

حدث سيئ يضرب ميسي لأول مرة منذ 16 عاما
دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض

دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب

ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)
وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا

وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه

سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس

شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه

شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة

دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة
البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»

البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»
عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ«مساعدة الاقتصاد» في كوريا الجنوبية

عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ«مساعدة الاقتصاد» في كوريا الجنوبية
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن

«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية

مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إصابة عنصرين من الجيش التونسي في اشتباك مع مسلحين غرب تونس
إصابة عنصرين من الجيش التونسي في اشتباك مع مسلحين غرب تونس
محامي خاشقجي يغادر الإمارات بعد تغريمه وإلغاء عقوبة الحبس
محامي خاشقجي يغادر الإمارات بعد تغريمه وإلغاء عقوبة الحبس
البرلمان المصري يوافق على تعديل حكومي يشمل 13 وزارة
البرلمان المصري يوافق على تعديل حكومي يشمل 13 وزارة
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع ......
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور ......
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي...
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح السوداني
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد ......
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان...
المزيد
توقيف مشتبه به بعد إطلاق النار على حافلة تقل مستوطنين في القدس
توقيف مشتبه به بعد إطلاق النار على حافلة تقل مستوطنين في ......
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس...
مطالبات بالتحقيق في ترحيل 55 طفلا مغربيا من إسبانيا
مطالبات بالتحقيق في ترحيل 55 طفلا مغربيا من إسبانيا...
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع ......
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط