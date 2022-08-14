توقيف مشتبه به بعد إطلاق النار على حافلة تقل مستوطنين في القدس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، توقيف رجل يشتبه بأنه نفذ الهجوم المسلح على حافلة تقل مستوطنين عند الفجر في وسط القدس ما أدى إلى وقوع ثمانية جرحى بحسب حصيلة جديدة، إصابة اثنين منهم بالغة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن متحدث باسم الشرطة إيلي ليفي للإذاعة العامة أن «الإرهابي بين أيدينا»، حسب وصفه.

وفي وقت متأخر السبت، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة 8 مستوطنين في حادث إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب حائط البراق في القدس المحتلة، لافتة إلى انسحاب المنفذ من موقع العملية.

الاعتداء على الحافلة وقع غرب المسجد الأقصى

وأوردت وكالة «سما» الفلسطينية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن بين المصابين السبعة هناك ثلاثة في حالة خطرة، موضحة أن الحادث وقع في شارع غرب المسجد الأقصى عند باب المغاربة، وتسبب في استنفار أمني إسرائيلي بالقدس.

وانسحب منفذ عملية إطلاق النار من المكان باتجاه بلدة سلوان فيما كانت تلاحقه شرطة الاحتلال، حسب الوكالة، التي نقلت عن الناطق باسم «نقابة الإنقاذ»، يوناتان أوزياهو، قوله إن «الفرق الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ تقدم مساعدات طبية لثلاثة مصابين بجروح خطيرة في مكان الحادث بالقرب من قبر ديفيد».