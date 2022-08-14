إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، إصابة 7 مستوطنين في حادث إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب حائط البراق في القدس المحتلة، لافتة إلى انسحاب المنفذ من موقع العملية.

وأوردت وكالة «سما» الفلسطينية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، إن بين المصابين السبعة هناك ثلاثة في حالة خطرة، موضحة أن الحادث وقع في شارع غرب المسجد الاقصى عند باب المغاربة، وتسبب في استنفار أمني إسرائيلي بالقدس.

وانسحب منفذ عملية إطلاق النار من المكان باتجاه بلدة سلوان فيما تلاحقه الشرطة الإسرائيلية، حسب الوكالة، التي نقلت عن الناطق باسم «نقابة الإنقاذ»، يوناتان أوزياهو، قوله إن «الفرق الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ تقدم مساعدات طبية لثلاثة مصابين بجروح خطيرة في مكان الحادث بالقرب من قبر ديفيد».