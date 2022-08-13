Atwasat

مطالبات بالتحقيق في ترحيل 55 طفلا مغربيا من إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 05:36 مساء
مطالبات بالتحقيق في ترحيل 55 طفلا مغربيا من إسبانيا
أطفال مغاربة بعد احتجازهم في سبتة. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

دعت منظمتان غير حكوميتين في إسبانيا إلى التحقيق في ترحيل 55 يحملون الجنسية المغربية في وقت سابق من العام الماضي.

وأوضح موقع «هسبريس»، اليوم السبت، أن التهمة موجهة إلى «مندوبة ونائب رئيس منطقة سبتة المحتلة لطردهما أطفالًا مهاجرين مغاربة دون الأخذ بعين الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان».

والمنظمتان هما: «الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين»، و«جمعية التنمية المتكاملة» (ليسكولا)، وطالبتا من رئيس محكمة التحقيق رقم 2 في سبتة توجيه اتهام مباشر إلى كل من مندوبة الحكومة سلفادورا ماتيوس، والنائب الأول لرئيس السلطة التنفيذية الإقليمية، مابيل ديو، لتدخلهما في طرد 55 طفلًا مهاجرًا من المغرب بين 13 و16 أغسطس الماضي.

وأكد مكتب المدعي العام بسبتة ارتكاب جريمة مزعومة تتعلق بـ«استمرار المراوغة».

إعادة الأطفال «جريمة جنائية محتملة»
وفور وقوع عملية الترحيل، دانت «جمعية التنمية المتكاملة» إعادة الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى مكتب المدعي العام في غرناطة، باعتبارها «جريمة جنائية محتملة»، وهي فرضية انتهى بها المطاف إلى النيابة العامة في سبتة للتحقيق في الأمر.

وقالت رئيسة الجمعية نوريا غونزاليس: «أعتقد أنهم أرادوا نقل شيء ما أو توصيله. هذا رأيي لكنه لم يتحقق، وكان سيئًا للغاية. لقد كانت مناورة سياسية تجاهلت حقوق الأطفال».

وأقرت محكمة إسبانية عليا قبل نحو شهر بأن ترحيل القاصرين المغاربة الذين وصلوا إلى سبتة العام الماضي كان عملية غير قانونية وانتهاكًا لحقوقهم.

عودة مئات المهاجرين إلى المغرب 
وكان عدد من القاصرين المغاربة دخلوا مدينة سبتة في مايو 2021، من بين مئات المهاجرين الذين أعيد معظمهم إلى المغرب في غضون أيام.

واحتفظت سبتة بعشرات المهاجرين القاصرين، وتعهدت الحكومة الإسبانية بإعادتهم إلى المغرب في مجموعات مكونة من 15 شخصًا، وهو ما أثار جدلًا داخل الائتلاف الحكومي الإسباني، رافقته شكاوى من منظمات غير حكومية عدة تطالب بإلغاء عمليات الطرد.

وأعيد القاصرون غير المصحوبين إلى المغرب دون السماح لهم بالاستعانة بمحامٍ ودون أن يتم الاستماع إليهم، في حين تؤكد القوانين أن عملية الإعادة إلى البلد الأصلي يجب أن تكون مصحوبة بسلسلة من الإجراءات، حسب موقع «هسبريس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب

ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)
وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا

وزارة الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه

سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس

شاهد في «هنا ليبيا»: مبادرة عمليات قلب الأطفال ومستجدات الإسكان الشبابي في الخمس
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه

شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة

دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة
البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»

البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»
عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ«مساعدة الاقتصاد» في كوريا الجنوبية

عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ«مساعدة الاقتصاد» في كوريا الجنوبية
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن

«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية

مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية
جريدة «الوسط»: ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام المسلح

جريدة «الوسط»: ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام المسلح
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة

فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
تركيا تكشف محادثات نادرة مع النظام السوري

تركيا تكشف محادثات نادرة مع النظام السوري
الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023

الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023
رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية

رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سعودي مطلوب أمنيا يفجر نفسه قبل اعتقاله في جدة
سعودي مطلوب أمنيا يفجر نفسه قبل اعتقاله في جدة
الإمارات تطلق محامي حقوق مدنية أميركي بعد دفع غرامة
الإمارات تطلق محامي حقوق مدنية أميركي بعد دفع غرامة
إصابة عنصرين من الجيش التونسي في اشتباك مع مسلحين بولاية القصرين
إصابة عنصرين من الجيش التونسي في اشتباك مع مسلحين بولاية القصرين
محامي خاشقجي يغادر الإمارات بعد تغريمه وإلغاء عقوبة الحبس
محامي خاشقجي يغادر الإمارات بعد تغريمه وإلغاء عقوبة الحبس
البرلمان المصري يوافق على تعديل حكومي يشمل 13 وزارة
البرلمان المصري يوافق على تعديل حكومي يشمل 13 وزارة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع ......
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور ......
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي...
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح السوداني
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد ......
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان...
المزيد
مطالبات بالتحقيق في ترحيل 55 طفلا مغربيا من إسبانيا
مطالبات بالتحقيق في ترحيل 55 طفلا مغربيا من إسبانيا...
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع ......
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب...
البرلمان المصري يوافق على تعديل حكومي يشمل 13 وزارة
البرلمان المصري يوافق على تعديل حكومي يشمل 13 وزارة...
محامي خاشقجي يغادر الإمارات بعد تغريمه وإلغاء عقوبة الحبس
محامي خاشقجي يغادر الإمارات بعد تغريمه وإلغاء عقوبة الحبس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط