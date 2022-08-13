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السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 03:38 مساء
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
شعار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية. (الإنترنت).
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أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية، إمكانية تأدية العمرة، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن هذا القرار يأتي بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، وفي إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

أداء العمرة من خلال «اعتمرنا»
ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول الشنغن، أداء العمرة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة.

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ويستطيع الحاصلون على تأشيرة الزيارة العائلية والشخصية تأدية العمرة من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق «اعتمرنا»، في أثناء زيارتهم أقاربهم وأصدقاءَهم في المملكة، بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

ويُشترط لأداء العمرة الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين الذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغاؤها، وفق البيان.

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