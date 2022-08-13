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البرلمان المصري يوافق على تعديل حكومي يشمل 13 وزارة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 02:32 مساء
البرلمان المصري يوافق على تعديل حكومي يشمل 13 وزارة
لقطة أرشيفية للبرلمان المصري أثناء انعقاده في القاهرة. 16 أبريل 2019. (أ ف ب)
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وافق مجلس النواب المصري في جلسته الطارئة السبت على إجراء تغيير وزاري واسع يشمل 13 حقيبة وزارية لأول مرة منذ نهاية العام 2019، بحسب ما نقلت بوابة «الأهرام» الحكومية المصرية.

وأكدت الأهرام أن «مجلس النواب وافق اليوم السبت، على جميع الترشيحات الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري».

وفي وقت سابق اليوم كتب الرئيس المصري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «دعوت مجلس النواب اليوم (السبت) للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي جرى التوافق على تغييرها، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء»، مرجعًا هذا التعديل إلى «تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي».

ولم يجر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعديلات وزارية سوى مرة واحدة في ديسمبر من العام 2019، منذ أن كُلِّف بمهمته من قبل الرئيس السيسي في العام 2018.

وشمل التعديل وزارات الري والطيران المدني والهجرة والصحة والتعليم العالي والإنتاج الحربي والقوى العاملة وقطاع الأعمال والثقافة والتنمية المحلية، كما تضمن وزارات التجارة والصناعة والسياحة والآثار والتربية والتعليم.

توزيع الوزارات الجديدة
وبحسب بوابة «الأهرام»، تولى هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بالجامعة الأميركية، حقيبة وزارة الري، بدلًا من محمد عبد العاطي، في وقت تشتد أزمة سد النهضة الإثيوبي، خصوصًا بعدما أعلنت أديس أبابا الانتهاء من الملء الثالث لبحيرة السد دون التوصل لاتفاق مع مصر أو السودان.

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واختير أحمد عيسى أبو حسين لوزارة السياحة والآثار خلفًا لخالد عناني، وتولّت السفيرة سها سمير ناشد وزارة الدولة للهجرة خلفًا لنبيلة مكرم، كما عُيِّن رضا حجازي وزيرًا للتربية والتعليم بدلًا من طارق شوقي، أما وزارة التجارة والصناعة فتولى مسؤوليتها أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلفًا لنيفين جامع.

وأُسندت مهام وزارة الصحة لخالد عبد الغفار ليستكمل مهمته التي بدأها في أكتوبر من العام الماضي كقائم للأعمال بدلًا من الوزيرة هالة زايد، ويترك مهامه كوزير للتعليم العالي لنائبه أيمن عاشور ليصبح وزير التعليم العالي، وتولى حقيبة وزارة الطيران المدني محمد عباس حلمي المسؤولية خلفًا لمحمد منار.

كذلك عُينت نيفين الكيلانى، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة بدلًا من إيناس عبدالدايم.

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