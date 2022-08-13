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إصابة عنصرين من الجيش التونسي في اشتباك مع مسلحين بولاية القصرين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 01:04 مساء
إصابة عنصرين من الجيش التونسي في اشتباك مع مسلحين بولاية القصرين
عنصران من قوات الأمن التونسية في ضاحية أريانة بالعاصمة. 25 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أصيب عنصران من الجيش التونسي في اشتباك مع مسلحين الجمعة، بمنطقة جبلية في غرب البلاد، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الدفاع، محمد زكري، لوكالة «فرانس برس».

وقال زكري إن الاشتباك وقع أثناء تنفيذ وحدة من الجيش مهمة عملياتية بجبل السلوم في ولاية القصرين (290 كلم جنوب غرب العاصمة».

وأسفر الاشتباك عن «وقوع جرحى في صفوف الإرهابيين» و«إصابة عنصرين من الجيش بجروح طفيفة»، وفق الناطق، الذي أوضح أن العسكريين «نقلا لتلقي العلاج وحالتهما مستقرة»، لافتا إلى أنه لم يجر حتى الآن توقيف المسلحين الذين شاركوا في الاشتباك.

وأقام الجيش العام 2014 «منطقة عمليات عسكرية مغلقة» في قسم من جبل السلوم ومناطق أخرى بالقصرين لمكافحة التنظيمات المسلحة.

وتنشط خلايا موالية لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في جبال ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر، وتراجع نشاط تلك الخلايا بعد عمليات عدة ناجحة للجيش والقوات الأمنية في الأعوام الأخيرة أفضت إلى مقتل عشرات المسلحين، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعود آخر هجوم لمسلحين في تونس إلى مارس الماضي، حين أطلقت أعيرة نارية على مدخل ثكنة للحرس الوطني في ولاية القيروان (وسط)، ولم يخلف الهجوم ضحايا.

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وشهدت تونس بعد ثورة 2011 طفرة في نشاط جماعات مسلحة، نفذت هجمات دامية أسفرت عن مقتل العشرات لا سيما من قوات الأمن والسياح.

هجوم كبير على ثكنة للجيش ومركزين للشرطة
ونفذ أحد أكبر الهجمات في مارس 2016 عندما استهدفت ثكنة للجيش ومركزين للشرطة والحرس الوطني في مدينة بن قردان (570 كلم جنوب شرق)، وأدت تلك الهجمات إلى مقتل 13 من قوات الأمن وسبعة مدنيين، بينما قتل ما لا يقل عن 55 مسلحا واعتقل عشرات آخرون، ولاتزال حال الطوارئ سارية في البلاد منذ العام 2015.

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