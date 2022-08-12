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تظاهرتان متنافستان في بغداد مع استمرار الأزمة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 01:56 مساء
تظاهرتان متنافستان في بغداد مع استمرار الأزمة السياسية
مناصرون لمقتدى الصدر داخل البرلمان العراقي في بغداد. 4 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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تشهد بغداد، الجمعة، تظاهرتين متنافستين تعكسان استمرار الخلاف بين زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وخصومه حول إجراء انتخابات مبكرة في ظل استمرار أزمة سياسية في العراق.

ومنذ يوليو الماضي، يتواجه الطرفان الشيعيان التيار الصدري والإطار التنسيقي وهو تحالف يضم فصائل شيعية موالية لإيران، في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون أن يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتجمع الجمعة آلاف من أنصار التيار الصدري الذي يواصل منذ نحو أسبوعين اعتصاما بجوار مبنى البرلمان، قرب المكان لأداء صلاة الجمعة عند منتصف النهار (09:00 ت غ) في المنطقة الخضراء، التي تشهد إجراءات أمنية مشددة وتضم مقار المؤسسات الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، حسب مراسلة لوكالة «فرانس برس».

في المقابل، يستعد الخصوم من أنصار الإطار التنسيقي لتظاهرة عند الساعة 17:00 (14:00 ت غ)، قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء، مماثلة لتظاهرة خرجت مطلع الشهر الجاري.

وتدعو الاحتجاجات الجديدة المقررة الجمعة إلى «تشكيل حكومة» من أجل «تخفيف معاناة الناس من نار الغلاء وشح الماء وانقطاع الكهرباء»، بحسب بيان صادر من اللجنة المنظمة.

وكان الصدر دعا القضاء العراقي إلى حل البرلمان، محددا نهاية الأسبوع المقبل موعدا نهائيا لطلبه.

- إجراءات أمنية مشددة في العراق استعدادا لخروج مظاهرات حاشدة في البلاد

وبين أنصار التيار الصدري الذي تجمعوا اليوم عند مبنى البرلمان، أم حسين ربة المنزل الخمسينية التي جاءت لدعم الصدر ضد «أنظمة لم تقدم منذ حوالي 20 سنة شيئا للشعب العراقي سوى نهب وسرقة أموال الشعب».

«90% من الشعب يعيش تحت خط الفقر والمرض والجوع»
وأضافت هذه السيدة التي ترتدي عباءة سوداء، وتضع علم العراق حول عنقها، أن «90% من الشعب يعيش تحت خط الفقر والمرض والجوع»، داعية إلى تولي «وجوه جديدة» للسلطة من أجل «خدمة الشعب».

من جانبه، يواصل الإطار التنسيقي الضغط من أجل «تشكيل الحكومة» بعيدا عن التيار الصدري الذي انسحب في وقت سابق من مجلس النواب (البرلمان).

من جهته، دعا التيار الصدري أنصاره إلى التظاهر، عند الساعة 17:00 في محافظات متفرقة، وفي الوقت نفسه يخطط الإطار التنسيقي للخروج بتظاهرات داعمة في محافظات البصرة (جنوب) ونينوى (شمال).

شلل سياسي تام
ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة «أغلبية وطنية» بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.

وبدأت الأزمة الحالية، إثر رفض التيار الصدري نهاية يوليو، مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.

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