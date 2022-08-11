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محكمة إماراتية تدين محامي خاشقجي السابق بتهمة «غسل أموال»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 03:32 مساء
محكمة إماراتية تدين محامي خاشقجي السابق بتهمة «غسل أموال»
الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي, (الإنترنت)
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قضت محكمة إماراتية على أميركي عمل محاميًا للصحفي السعودي جمال خاشقجي، بدفع غرامة قدرها خمسة ملايين درهم (1.3 مليون يورو) لإدانته بتهمة ارتكاب جرائم غسل أموال، ملغية حكمًا سابقًا بالسجن ثلاث سنوات بحقه.

واعتقل عاصم غفور وهو مواطن أميركي في يوليو الماضي، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها ثلاثة ملايين درهم. وكان غفور محامي خاشقجي، الذي قتل على يد «عملاء سعوديين» في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018، حسب وكالة «فرانس برس».

غرامة 5 ملايين درهم مع إلغاء حكم الحبس
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في العاصمة الإماراتية أبوظبي قضت بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم مبلغ خمسة ملايين درهم ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن الدولة.

وبحسب الوكالة الإماراتية، فإن القضية تعود إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأميركية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة.

واشنطن تنفي تدخلها في القضية
وفي يوليو الماضي، نفت السلطات الأميركية أي تدخل في هذه القضية بعد صدور الحكم الأولي ضد غفور.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في حينه لم نطلب اعتقال غفور. وأضاف «لم نر أي مؤشر حتى الآن يشير إلى أن احتجازه مرتبط بجمال خاشقجي، ولكن نواصل جمع المعلومات».

ولم ترد السلطات الأميركية على طلب الوكالة الفرنسية التعليق.

وفي مارس الماضي، تعهّدت الإمارات باتخاذ إجراءات مهمة لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.

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