«رويترز»: الحجز على ممتلكات نائبين متهمين في انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر قضائي لوكالة «رويترز»، إن محكمة لبنانية أمرت، الخميس، بالحجز موقتا على ممتلكات عضوين في مجلس النواب متهمين فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت العام 2020.

ومن المقرر الحجز على ممتلكات قيمتها نحو ثلاثة ملايين دولار بموجب الأمر، الذي سيجري إبلاغه رسميا فورا للنائبين غازي زعيتر، وعلي حسن خليل، اللذين وجهت إليهما اتهامات في ديسمبر 2020، فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا قبل ذلك بأربعة أشهر.

ولم يجر الإعلان عن التهم تحديدا لأن التحقيقات سرية، لكن النائبين ينفيان ارتكاب أي مخالفة وامتنعا عن حضور جلسات استجواب، متذرعين بتمتعهما بالحصانة لعضويتهما في البرلمان. وتعثر التحقيق في الانفجار منذ أواخر العام 2021؛ بسبب عدد كبير من الشكاوى بحق قاضي التحقيق.

وأعيد انتخاب زعيتر وخليل في انتخابات مايو 2022، ما أثار استياء أسر الضحايا.

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رد النائبين على الاتهامات

وقال المصدر القضائي لـ«رويترز»: «الدعوى من أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين يقولون إن النائبين قاما بالتعسف بالحق بكل الإجراءات التي قاما بها لتبطيء التحقيق»، وأضاف: «المبلغ يعتبر مثل تعويض نوعا ما. هي أول مرة بشوف هيك حجز».

ودفعت شائعات عن الحكم في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء محامي الدفاع عن النائبين لإصدار بيان عبر حساب خليل على «تويتر» وصفوا فيه الخطوة بأنها «خرق» للمفاهيم القانونية. وقالوا: «سنقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية ردا على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز».

وقالت ماريانا فاضوليان، التي فقدت شقيقتها في الانفجار، وهي من ضمن العائلات العشر التي تقدمت بالشكوى هذا العام، لـ«رويترز»: «نعرف أنه هيدا الشي ما رح يخلي التحقيق يبلش عن جديد بس هي خطوة أولية. هكذا يعرفون أننا لم ننساهما وهما ليسهما فوق القانون»، وأضافت: «بالفعل نحن نريد تعديلا للقانون يحمي التحقيق من هيك شكوات».