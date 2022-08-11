Atwasat

«رويترز»: الحجز على ممتلكات نائبين متهمين في انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 02:17 مساء
«رويترز»: الحجز على ممتلكات نائبين متهمين في انفجار مرفأ بيروت
دخان يتصاعد من جزء انهار حديثا من صوامع حبوب بيروت، 4 أغسىطس آب 2022. (رويترز)
alwasat radio

قال مصدر قضائي لوكالة «رويترز»، إن محكمة لبنانية أمرت، الخميس، بالحجز موقتا على ممتلكات عضوين في مجلس النواب متهمين فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت العام 2020.

ومن المقرر الحجز على ممتلكات قيمتها نحو ثلاثة ملايين دولار بموجب الأمر، الذي سيجري إبلاغه رسميا فورا للنائبين غازي زعيتر، وعلي حسن خليل، اللذين وجهت إليهما اتهامات في ديسمبر 2020، فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا قبل ذلك بأربعة أشهر.

ولم يجر الإعلان عن التهم تحديدا لأن التحقيقات سرية، لكن النائبين ينفيان ارتكاب أي مخالفة وامتنعا عن حضور جلسات استجواب، متذرعين بتمتعهما بالحصانة لعضويتهما في البرلمان. وتعثر التحقيق في الانفجار منذ أواخر العام 2021؛ بسبب عدد كبير من الشكاوى بحق قاضي التحقيق.

وأعيد انتخاب زعيتر وخليل في انتخابات مايو 2022، ما أثار استياء أسر الضحايا.

- عشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت: خبراء ومنظمات حقوقية يطالبون بـ«تحقيق دولي»
- دعوى تطالب بتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الولايات المتحدة
-  باريس تأسف لتعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
- الرئيس اللبناني يطلب من روسيا صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت

رد النائبين على الاتهامات
وقال المصدر القضائي لـ«رويترز»: «الدعوى من أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين يقولون إن النائبين قاما بالتعسف بالحق بكل الإجراءات التي قاما بها لتبطيء التحقيق»، وأضاف: «المبلغ يعتبر مثل تعويض نوعا ما. هي أول مرة بشوف هيك حجز».

ودفعت شائعات عن الحكم في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء محامي الدفاع عن النائبين لإصدار بيان عبر حساب خليل على «تويتر» وصفوا فيه الخطوة بأنها «خرق» للمفاهيم القانونية. وقالوا: «سنقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية ردا على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز».

وقالت ماريانا فاضوليان، التي فقدت شقيقتها في الانفجار، وهي من ضمن العائلات العشر التي تقدمت بالشكوى هذا العام، لـ«رويترز»: «نعرف أنه هيدا الشي ما رح يخلي التحقيق يبلش عن جديد بس هي خطوة أولية. هكذا يعرفون أننا لم ننساهما وهما ليسهما فوق القانون»، وأضافت: «بالفعل نحن نريد تعديلا للقانون يحمي التحقيق من هيك شكوات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن

توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض

«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش

وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)

إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال يغتال ثلاثة فلسطينيين بينهم قيادي بـ«شهداء الأقصى» في الضفة الغربية
الاحتلال يغتال ثلاثة فلسطينيين بينهم قيادي بـ«شهداء الأقصى» في ...
الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
ما بعد سريان الهدنة.. غزة تنعى ضحايا العدوان وسط «حرب نفسية إسرائيلية»
ما بعد سريان الهدنة.. غزة تنعى ضحايا العدوان وسط «حرب نفسية ...
الصدر يطالب بحل البرلمان العراقي قبل نهاية الأسبوع المقبل
الصدر يطالب بحل البرلمان العراقي قبل نهاية الأسبوع المقبل
في لبنان.. مودع مسلح يحتجز موظفي مصرف للحصول على أمواله
في لبنان.. مودع مسلح يحتجز موظفي مصرف للحصول على أمواله
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور ......
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي...
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح السوداني
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد ......
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان...
«الجهاد الإسلامي» تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة
«الجهاد الإسلامي» تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه ......
المزيد
محكمة إماراتية تدين محامي خاشقجي السابق بتهمة «غسل أموال»
محكمة إماراتية تدين محامي خاشقجي السابق بتهمة «غسل أموال»...
جونسون: التعاون مع الإمارات بشأن أوكرانيا مهم للعالم
جونسون: التعاون مع الإمارات بشأن أوكرانيا مهم للعالم...
«رويترز»: الحجز على ممتلكات نائبين متهمين في انفجار مرفأ بيروت
«رويترز»: الحجز على ممتلكات نائبين متهمين في انفجار مرفأ ......
في لبنان.. مودع مسلح يحتجز موظفي مصرف للحصول على أمواله
في لبنان.. مودع مسلح يحتجز موظفي مصرف للحصول على أمواله...
الصدر يطالب بحل البرلمان العراقي قبل نهاية الأسبوع المقبل
الصدر يطالب بحل البرلمان العراقي قبل نهاية الأسبوع المقبل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط