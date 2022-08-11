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في لبنان.. مودع مسلح يحتجز موظفي مصرف للحصول على أمواله

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 12:27 مساء
في لبنان.. مودع مسلح يحتجز موظفي مصرف للحصول على أمواله
أفراد من الجيش اللبناني يؤمنون منطقة بالقرب من بنك «فدرال لبنان» 11 أغسطس 2022. (رويترز)
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احتجز مودع مسلح، الخميس، موظفي أحد المصارف في منطقة الحمرا المكتظة في بيروت، مطالبًا بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها مئتي ألف دولار، وفق ما أفاد مصدران أمنيان وكالة «فرانس برس»، في حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي.

وتفرض قوات الأمن وفق مراسل «فرانس برس» طوقا مشددا خارج مصرف «فدرال بنك»، وتحاول التفاوض مع المودع الغاضب لفتح باب المصرف والإفراج عن الموظفين. وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، إن «المودع تمكن من دخول المصرف وبحوزته بندقية صيد ومواد ملتهبة، مهددا الموظفين ما لم يحصل على أمواله».

وحسب مصدر أمني ميداني، «سكب الرجل وهو في الأربعينيات من عمره مادة البنزين في أرجاء المصرف، وأغلق مدخله محتجزا داخله الموظفين». ويطالب المودع وفق المصدر الحصول على وديعته التي تفوق قيمتها مئتي ألف دولار اميركي.

المودع يهدد بقتل من في البنك
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن المودع «هدّد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع».

وفي شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصان وهما يتفاوضان من خلف باب المصرف الحديدي مع المودع الذي تجري مناداته باسم بسام. ويظهر وهو يتحدّث بعصبية ويحمل سلاحا بيد وسيجارة بيد أخرى، رافضا إطلاق أي من الموظفين. ويطلب أحد المفاوضين منه السماح بخروج مودعين اثنين موجودين داخل المصرف.

ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، حوادث مماثلة مع فرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع خصوصا بالدولار. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصًا بالدولار، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم. وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، الذي لم توفّر تداعياته أي قطاع أو شريحة اجتماعية، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.

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