مصرع 6 مهاجرين بعد انقلاب زورقهم قبالة السواحل الجزائرية

القاهرة - بوابة الوسط

لقي ستة مهاجرين حتفهم إثر غرق زورقهم الإثنين، قرب السواحل الجزائرية، في حين أُسعف ستة أشخاص وبقي آخرون في عداد المفقودين، وفق التلفزيون المحلي.

وأفادت قناة «النهار» الخاصة، بانتشال ست جثث من المياه وإصابة ستة أشخاص آخرين، من بينهم امرأة حامل، ونقلوا إلى مستشفى الحمامات (باينام) في غرب العاصمة الجزائرية.

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وقرابة الرابعة صباحا (3:00 بتوقيت غرينتش)، انقلب القارب الذي كان على متنه عدة مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خلال محاولته عبور البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة الحمامات على بعد بضعة كيلومترات إلى الغرب من العاصمة الجزائرية، بحسب المصدر نفسه.

استمرار عمليات البحث عن مفقودين

وما زالت عمليات البحث والإسعاف متواصلة لإيجاد مفقودين، وفق مشاهد بثت على التلفزيون.

وأشارت بيانات مختلفة صادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن خفر السواحل نجح بين الأول من يناير والثاني من أغسطس، «في إحباط عدة محاولات هجرة غير نظامية» باتجاه إسبانيا في أغلب الأحيان، مسعفا 2352 شخصا على متن زوارق محلية الصنع.