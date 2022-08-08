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إعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بعد يومين من توقفها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 12:40 مساء
إعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بعد يومين من توقفها
محطة الكهرباء في غزة. (الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم شركة غزة لتوزيع الكهرباء، محمد ثابت، اليوم الإثنين، بدء تشغيل محطة توليد الكهرباء، بعدما سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الوقود إلى القطاع مع صمود الهدنة التي توصلت إليها مع حركة الجهاد الإسلامي.

وقال ثابت، «بدأت محطة توليد الكهرباء بالعمل تدريجيا في انتاق الكهرباء في غزة بعد يومين من توقفها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

نقص الوقود يوقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة
والسبت، توقفت محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بعد نفاد الوقود، وفق ما أفاد ناطق باسم شركة الكهرباء، بعد خمسة أيام من إغلاق إسرائيل معبرا مع الجيب الفلسطيني.

- توقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل جراء نقص الوقود

وقال ثابت، لوكالة «فرانس برس» حينها، «توقفت محطة توليد الكهرباء في غزة بسبب نقص في الوقود وسينقطع التيار الكهربائي 16 ساعة».

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