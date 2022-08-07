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صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل بعيد بدء سريان الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 11:18 مساء
صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل بعيد بدء سريان الهدنة
رشقة صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه الأراضي المحتلة، مساء الجمعة 5 أغسطس 2022. (فيديو)
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دوّت صفارات الإنذار، ليل الأحد، في مناطق في جنوب إسرائيل قريبة من قطاع غزة بعيد دخول اتفاق هدنة جرى التوصل إليه مع حركة الجهاد الإسلامي حيّز التنفيذ، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وجاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي أن «صفارات الإنذار دوّت في المنطقة المجاورة لقطاع غزة»، وذلك بعيد إعلانه شن ضربات في القطاع الفلسطيني في حين كان يفترض أن تكون الهدنة قد دخلت حيّز التنفيذ الساعة 20,30 ت غ.

- إسرائيل تعلن شن غارات على غزة بعيد سريان الهدنة

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه شنّ ضربات على مواقع للجهاد الإسلامي في غزة بعيد سريان الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ الساعة 20,30 ت غ.

وجاء في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي عند الساعة (20,33 ت غ): «ردًا على صواريخ أطلقت على الأراضي الإسرائيلية، يشن الجيش حاليًا ضربات على عدد كبير من الأهداف التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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