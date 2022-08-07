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إسرائيل تعلن شن غارات على غزة بعيد سريان الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 11:06 مساء
إسرائيل تعلن شن غارات على غزة بعيد سريان الهدنة
صواريخ فلسطينية لدى إطلاقها من غزة, 5 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه شنّ ضربات على مواقع للجهاد الإسلامي في غزة بعيد سريان الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ الساعة 20,30 ت غ.

وجاء في بيان أصدره الجيش الإسرائيلي عند الساعة (20,33 ت غ): «ردًا على صواريخ أطلقت على الأراضي الإسرائيلية، يشن الجيش حاليًا ضربات على عدد كبير من الأهداف التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- إسرائيل تؤكد توقيت سريان الهدنة في غزة

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن الهدنة التي جرى التوصل إليها بوساطة مصرية والرامية إلى وضع حد للنزاع الدائر منذ ثلاثة أيام مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة ستدخل حيّز التنفيذ ليل الأحد.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن رئيس الحكومة: «يمكنه أن يؤكد أن الهدنة ستدخل حيّز التنفيذ الليلة عند الساعة 23.30 (20.30 ت غ). دولة إسرائيل تشكر مصر على الجهود التي بذلتها. في حال خرق وقف إطلاق النار، تحتفظ دولة إسرائيل بحقها في الرد بقوة».

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