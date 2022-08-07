إسرائيل تؤكد توقيت سريان الهدنة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن الهدنة التي جرى التوصل إليها بوساطة مصرية والرامية إلى وضع حد للنزاع الدائر منذ ثلاثة أيام مع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة ستدخل حيّز التنفيذ ليل الأحد.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن رئيس الحكومة: «يمكنه أن يؤكد أن الهدنة ستدخل حيّز التنفيذ الليلة عند الساعة 23.30 (20.30 ت غ). دولة إسرائيل تشكر مصر على الجهود التي بذلتها. في حال خرق وقف إطلاق النار، تحتفظ دولة إسرائيل بحقها في الرد بقوة»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله: «تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارًا من الساعة 23.30 مساء يوم» الأحد (بتوقيت غزة).

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي توقيت الهدنة، لكنها شددت في بيان «التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني».