مصر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى بحماية إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عن إدانتها قيام عدد من المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا الاقتحام «يُعد انتهاكًا لقدسية المسجد واستفزازًا لمشاعر المسلمين، وخرقًا للوضع القائم الذي يُعد فيه المسجد الأقصى وقفًا إسلاميًا خالصًا».

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وأكدت الخارجية المصرية أن مثل تلك الأعمال تؤدي إلى مزيد من تأجيج الأوضاع، مطالبة بتوفير الحماية للمصلين المسلمين، وبضرورة «وقف أية أعمال استفزازية، واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية».

ردود فعل غربية غاضبة

ولقي اقتحام المسجد الأقصى ردود فعل عربية غاضبة، حيث أدانت جامعة الدول العربية الواقعة، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن «السماح لقوى التطرف، ومن بينهم أعضاء كنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير».

كما أعربت السعودية والكويت عن إدانتهما أيضًا للموقف، واصفتين الأمر بـ«الخرق الخطير» للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، اقتحم مئات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لمناسبة ما يسمى ذكرى «خراب الهيكل» المزعوم، وسط اعتداءات على فلسطينيين وفلسطينيات في ساحات المسجد، واعتقال عدد من المواطنين وصحفيين، وفق وسائل إعلام فلسطينية.