«الجهاد الإسلامي» تؤكد التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل بوساطة القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي موافقتها على اتفاق هدنة مع إسرائيل عبر وساطة السلطات المصرية، بعد ثلاثة أيام من جولة عنف دموية، أسفرت عن مقتل 41 فلسطينيًا.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي في بيان: «قبل قليل جرى التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين (باسم) السعدي و(خليل) عواودة».

- مقتل ثلاثة أطفال أشقاء في قصف إسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أربعة أطفال فلسطينيين، ثلاثة منهم أشقاء، في ضربات إسرائيلية جديدة على القطاع، بعد عملية قصف أخرى قتلت خمسة فلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان: «ارتقاء 41 شهيدًا من بينهم 15 طفلًا وأربع سيدات و311 إصابة بجروح مختلفة». كما أشار البيان إلى أن من بين الأطفال القتلى ثلاثة أشقاء.