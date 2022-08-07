مقتل ثلاثة أطفال أشقاء في قصف إسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أربعة أطفال فلسطينيين، ثلاثة منهم أشقاء، في ضربات إسرائيلية جديدة على القطاع، رغم التقارير عن موافقة إسرائيل على هدنة اقترحتها مصر في اليوم الثالث من موجة العنف بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت الوزارة في بيان: «ارتقاء 41 شهيدًا من بينهم 15 طفلًا وأربع سيدات و311 إصابة بجروح مختلفة». كما أشار البيان إلى أن من بين الأطفال القتلى ثلاثة أشقاء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل خمسة فلسطينيين في ضربات إسرائيلية جديدة على القطاع.

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جاء ذلك بعدما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدر أمني مصري، أن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وافقا على الالتزام بهدنة في غزة اعتبارًا من مساء الأحد عملًا باقتراح القاهرة.

وبدأت إسرائيل عدوانًا على غزة منذ يوم الجمعة خلَّف أكثر من 36 شهيدًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، لترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية.