مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي جديد على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل خمسة فلسطينيين في ضربات إسرائيلية جديدة على القطاع، رغم التقارير عن موافقة إسرائيل على هدنة اقترحتها مصر في اليوم الثالث من موجة العنف بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

وأكدت الوزارة، في بيان، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للقتلى الفلسطينيين منذ الجمعة إلى «36 شهيدًا من بينهم 11 طفلاً وأربع سيدات و311 إصابة بجروح مختلفة».

- رويترز: إسرائيل والفلسطينيون يتفقان على هدنة اعتبارا من مساء الأحد

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدر أمني مصري، أن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وافقا على الالتزام بهدنة في غزة اعتبارًا من مساء الأحد عملًا باقتراح القاهرة.

وبدأت إسرائيل عدوانًا على غزة منذ يوم الجمعة خلَّف أكثر من 36 شهيدًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، لترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية.