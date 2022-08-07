رويترز: إسرائيل والفلسطينيون يتفقان على هدنة اعتبارا من مساء الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدر أمني مصري، أن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وافقا على الالتزام بهدنة في غزة اعتبارًا من مساء الأحد عملًا باقتراح القاهرة.

وبدأت إسرائيل عدوانًا على غزة منذ يوم الجمعة خلَّف أكثر من 32 «شهيدًا»، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، لترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية.

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الهدنة تدخل حيز التنفيذ الساعة 20:00

وقال المصدر المصري إن إسرائيل وافقت على عرض التهدئة، في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة المصرية إنه سيدخل حيز التنفيذ الساعة 20:00 (1900 بتوقيت غرينتش).

ولم يؤكد متحدثون باسم الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي، الفصيل الذي يقاتل في غزة منذ اندلاع الاشتباكات يوم الجمعة، واكتفوا بالقول إنهم على اتصال بالقاهرة.