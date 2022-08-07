Atwasat

رويترز: إسرائيل والفلسطينيون يتفقان على هدنة اعتبارا من مساء الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 04:19 مساء
رويترز: إسرائيل والفلسطينيون يتفقان على هدنة اعتبارا من مساء الأحد
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي للدفاع الصاروخي يعترض صاروخا انطلق من قطاع غزة. الأحد 7 أغسطس 2022. (رويترز)
alwasat radio

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدر أمني مصري، أن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وافقا على الالتزام بهدنة في غزة اعتبارًا من مساء الأحد عملًا باقتراح القاهرة.

وبدأت إسرائيل عدوانًا على غزة منذ يوم الجمعة خلَّف أكثر من 32 «شهيدًا»، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، لترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية.

- مسؤولة أممية: الوضع الإنساني في غزة «متردٍ» والتصعيد الحالي يفاقمه
- استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.. «شهيد» جديد و«الجهاد» ترد برشقات صاروخية

الهدنة تدخل حيز التنفيذ الساعة 20:00
وقال المصدر المصري إن إسرائيل وافقت على عرض التهدئة، في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة المصرية إنه سيدخل حيز التنفيذ الساعة 20:00 (1900 بتوقيت غرينتش).

ولم يؤكد متحدثون باسم الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي، الفصيل الذي يقاتل في غزة منذ اندلاع الاشتباكات يوم الجمعة، واكتفوا بالقول إنهم على اتصال بالقاهرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968

سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968
سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968

سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968
«أمازون» تستحوذ على «آي روبوت» المصنعة لمكانس «رومبا» مقابل 1.7 مليار دولار

«أمازون» تستحوذ على «آي روبوت» المصنعة لمكانس «رومبا» مقابل 1.7 مليار دولار
«توتنهام» يسحق «ساوثامبتون» في بداية قوية للدوري الإنجليزي

«توتنهام» يسحق «ساوثامبتون» في بداية قوية للدوري الإنجليزي
الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا

الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا
مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟

مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟
كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية
بعد زيارة تمتحن دعم أنقرة.. مجلة إسبانية تكشف تحركات ليبية لإنتاج سلطة تنفيذية جديدة

بعد زيارة تمتحن دعم أنقرة.. مجلة إسبانية تكشف تحركات ليبية لإنتاج سلطة تنفيذية ...
«الخبز المسرطن».. لغز يحير الليبيين

«الخبز المسرطن».. لغز يحير الليبيين
كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا

كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا
مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز

مركز الرقابة على الأغذية ينفي وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز
خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة

خيري الشريف.. رؤية مخيلة في مسار الأبعاد الثلاثة
معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان

معرض «ساحات غير مرئية».. فوتوغراف يوثق لتاريخ المكان
جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية

جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية
ليبيا.. التورط والتدخل

ليبيا.. التورط والتدخل
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
كراسات البوصيري عبد الله!

كراسات البوصيري عبد الله!
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أميركا: نؤيد «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».. وندعو لوقف التصعيد
أميركا: نؤيد «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».. وندعو لوقف التصعيد
حركة الجهاد تعلن إطلاق صواريخ باتجاه القدس
حركة الجهاد تعلن إطلاق صواريخ باتجاه القدس
الاحتلال يرفع حصيلة قتلى غزة إلى 32 شخصا ويأسر 20 من «الجهاد» بالضفة
الاحتلال يرفع حصيلة قتلى غزة إلى 32 شخصا ويأسر 20 من «الجهاد» ...
المفوضية العليا في العراق تنفي تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة
المفوضية العليا في العراق تنفي تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة
مسؤولة أممية: الوضع الإنساني في غزة «متردٍ» والتصعيد الحالي يفاقمه
مسؤولة أممية: الوضع الإنساني في غزة «متردٍ» والتصعيد الحالي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل ......
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور ......
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي
متظاهرون مناصرون للصدر يقتحمون مبنى البرلمان العراقي...
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد اعتراضا على ترشح السوداني
العراق.. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد ......
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان...
المزيد
خفر السواحل التونسي ينقذ 255 مهاجرا
خفر السواحل التونسي ينقذ 255 مهاجرا...
رويترز: إسرائيل والفلسطينيون يتفقان على هدنة اعتبارا من مساء الأحد
رويترز: إسرائيل والفلسطينيون يتفقان على هدنة اعتبارا من مساء......
المؤبد لأربعة أشخاص أدينوا باستهداف مطار بغداد بصواريخ مطلع العام
المؤبد لأربعة أشخاص أدينوا باستهداف مطار بغداد بصواريخ مطلع ......
مسؤولة أممية: الوضع الإنساني في غزة «متردٍ» والتصعيد الحالي يفاقمه
مسؤولة أممية: الوضع الإنساني في غزة «متردٍ» والتصعيد الحالي ......
المفوضية العليا في العراق تنفي تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة
المفوضية العليا في العراق تنفي تحديد موعد لإجراء انتخابات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط