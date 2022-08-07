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مسؤولة أممية: الوضع الإنساني في غزة «متردٍ» والتصعيد الحالي يفاقمه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 12:08 مساء
مسؤولة أممية: الوضع الإنساني في غزة «متردٍ» والتصعيد الحالي يفاقمه
تشييع جثمان أحد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة. 5 أغسطس 2022. (وفا)
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أعربت منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد «المستمر والخطير» للعنف في غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن هاستينغز، القول في بيان: «الوضع الإنساني في غزة متردٍ في الأصل، وليس من شأن هذا التصعيد الأخير إلا أن يزيد الوضع سوءًا»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ودعت إلى ضرورة أن تتوقف الأعمال القتالية لتحاشي مزيد الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، قائلة: «يجب أن تحترم جميع الأطراف مبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز وتوخي الحيطة والتناسب».

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حثت على ضرورة ألا يتم تعطيل حركة العاملين في المجال الإنساني، ونقل الحالات الطبية الحرجة، والبضائع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود إلى غزة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

ارتفاع حصيلة «الشهداء» في العدوان الإسرائيلي على غزة
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة «الشهداء» في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إلى 32، بينهم ستة أطفال.

وكشفت الوزارة أن الغارات، التي يشنها الاحتلال منذ الجمعة، أودت بحياة هؤلاء الأشخاص، وأسفرت عن 215 جريحًا. وتعترض السلطات الإسرائيلية على هذه الحصيلة، زاعمة من جانبها أن أطفالًا فلسطينيين قتلوا السبت بصاروخ أطلقته حركة «الجهاد» باتجاه إسرائيل وفشل في الوصول إلى هدفه.

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